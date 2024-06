Ce pays européen a besoin de beaucoup de travailleurs étrangers International Par: Merzouk A. 07 Juin 2024 à 16:56 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Tout comme de nombreux pays européens, l’Italie fait aussi face à une pénurie de main-d’œuvre, offrant ainsi plus de chances aux étrangers souhaitant s’y installer, de décrocher un visa de travail et un emploi. Drapeau italien sur le Palais des Doges / Par Elena Dijour / Adobe Stock Le dernier rapport de la Banque d’Italie sur sa gestion et ses activités durant l’année 2023, publié fin mai, indique en effet qu’il est nécessaire de capter plus de travailleurs étrangers en Italie dans l’objectif de faire face au déclin démographique. 5,4 millions de personnes en âge de travailler en moins d’ici l’année 2040 Le document cité par le site Schengen News fait état d’une pénurie de travailleurs, les femmes et les jeunes âgés de 20 à 34 ans en particulier, dans de nombreuses professions. Ainsi, l’institution financière appelle les autorités italiennes à attirer suffisamment de travailleurs étrangers nécessaires pour la relance de l’emploi dans le pays. Dans le détail, la Banque d’Italie anticipe une pénurie de 5,4 millions de personnes en âge de travailler d’ici l’année 2040, par rapport à l’état actuel des choses. Autrement dit, il y aura 5,4 millions de travailleurs en moins d’ici là, et ce, en tenant compte des 170 000 étrangers accueillis actuellement par le pays chaque année. Voici les secteurs en pénurie de travailleurs en Italie En plus du déclin démographique, le pays est également confronté au phénomène de la fuite des jeunes. Le rapport de la Banque d’Italie cite en effet les jeunes qui quittent l’Italie comme l’une des principales raisons de la pénurie croissante de main-d’œuvre dans le pays. À ce propos, le gouverneur de la Banque d’Italie souligne que « 525 000 jeunes Italiens ont émigré entre 2008 et 2022 et seul un tiers d’entre eux sont revenus en Italie ». Pour ce qui est des secteurs en souffrance en Italie, le rapport de 2023 des Services européens de l’emploi (EURES) révèle 37 professions, principalement dans l’industrie manufacturière, la santé, la restauration et les technologies de l’information. D’ici la fin de l’année 2027, les postes d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de professionnels qualifiés dans les services sociaux et de santé seront les plus difficiles à pourvoir, selon le même rapport. Les 10 métiers les plus demandés en Italie Manœuvres de l’industrie manufacturière Soudeurs et oxycoupeurs Boulangers, pâtissiers et confiseurs Serveurs des services alimentaires Assistants de santé Techniciens en imagerie médicale et en équipements thérapeutiques Travailleurs des services personnels Techniciens de réseaux et de systèmes informatiques Médecins et techniciens en sciences de l’ingénieur Développeurs de logiciels et d’applications.