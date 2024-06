Réhabilitation De La Tabacoop D’Annaba : Les Travaux Seront-Ils Réalisés En 2025 ? EDITEUR - 13 JUIN 2024 Cliq

Réhabilitation De La Tabacoop D’Annaba : Les Travaux Seront-Ils Réalisés En 2025 ? EDITEUR - 13 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) En réponse à la question posée par le député du Parti de la Justice et du Développement (PJD) concernant la réhabilitation du centre sportif de la Tabacoop (Coopérative des tabacs, NDLR) d’Annaba (voir notre édition du 4 mai 2024), le ministre de la Jeunesse et des Sports a fourni des précisions sur les travaux en cours. Le ministre a indiqué que des travaux avaient été entamés dès 2010, avec la construction d’un centre d’hébergement pour les sportifs d’une capacité de cinquante lits, pour un coût de 7,25 milliards de centimes. Ce centre s’étend sur une surface de cinq hectares, douze ares et 99 centiares. Il comprend également des courts de tennis, des stands de tir, un boulodrome, une piscine, une unité d’hébergement pour les sportifs, ainsi que les sièges de la ligue régionale de football et de l’équipe de l’Union Sportive Médina d’Annaba (USMA). Situé à proximité des ruines de la ville romaine d’Hippo Régius et de la basilique Saint-Augustin, appelée localement « Lalla Bouna », ce centre a vu son ancien local, occupé par les œuvres universitaires, libéré en 2022 sur instruction du wali. La rénovation a inclus la remise à neuf de deux des dix courts de tennis, permettant ainsi l’organisation de compétitions internationales et de championnats nationaux avec grand succès. L’amélioration des infrastructures extérieures (alimentation en électricité, en eau potable, rénovation des trottoirs, etc.) a nécessité un investissement de plus de 5,8 milliards. La direction de la Jeunesse et des Sports d’Annaba a fait établir une fiche technique par un bureau d’études, qui a évalué à quatorze milliards les coûts nécessaires pour remédier aux points noirs et rétablir les fonctionnalités du centre. Les travaux planifiés en 2024 devraient être réalisés en 2025. Enfin, le ministre a tenu à remercier le député pour son engagement et son souci de voir le centre sportif de la Tabacoop amélioré. Ahmed Chabi