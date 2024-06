Campagne Moisson-Battage À Annaba : Jusqu’à 25 Quintaux À L’hectare Attendus ! EDITEUR - 13 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a supervisé dans la matinée d’hier, mercredi 12 juin, le lancement de la campagne moisson-battage 2024, à partir de la ferme pilote Hmil Boubaker dans la commune d’Aïn Berda, située à environ quarante kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya. À cette occasion, la délégation de wilaya s’est également rendue à une exploitation agricole similaire, dénommée Oualat Mohamed El-Hadi, implantée dans la commune de Chorfa, relevant de la même daïra d’Aïn Berda. Selon des informations recueillies auprès des responsables de la Direction des Services Agricoles (DSA), cette année, une superficie dépassant les 15.300 hectares de toutes les céréales confondues est répartie principalement à travers les communes de la daïra d’Aïn Berda. Toujours selon la même source, contrairement aux deux années précédentes où la sécheresse avait fortement impacté la production céréalière à Annaba, la pluviométrie abondante de cette année laisse espérer une production variant entre 22 et 25 quintaux par hectare, soit une production prévisionnelle de près de 375.000 quintaux. Optimiste, le wali, qui avait apporté une contribution efficace lors de la campagne labours-semailles, a annoncé que tous les moyens ont été mis en œuvre pour un succès total de cette campagne. Des dizaines de moissonneuses-batteuses ainsi que d’autres matériels secondaires ont été mobilisés pour permettre aux exploitants de procéder à la moisson de leurs récoltes dans les délais. Le chef de l’exécutif a rappelé les instructions et l’engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant l’importance de la filière céréalière pour réaliser la sécurité alimentaire du pays. Il a affirmé que « l’Algérie est capable aujourd’hui, grâce à ses potentialités et ses atouts, de réaliser son autosuffisance alimentaire d’ici 2024-2025 ». Outre la présence de plusieurs directeurs de l’exécutif et des autorités militaires, des cadres de la chambre de l’agriculture, de la Coopérative des Céréales et des Légumes Secs (CCLS), des forêts, de la Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA), de la Conservation des forêts et de la DSA ont également assisté au coup d’envoi de cette campagne. B. Salah-Eddine