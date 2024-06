La Campagne Moisson-Battage Lancée À Constantine : L’objectif De Production Sera-T-Il Dépassé ? EDITEUR - 12 J

La Campagne Moisson-Battage Lancée À Constantine : L’objectif De Production Sera-T-Il Dépassé ? EDITEUR - 12 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a inauguré avant-hier, lundi 10 juin, la campagne de moisson-battage pour la saison agricole 2023-2024. La cérémonie s’est tenue à la ferme agricole du défunt Mehdi El Amri dans la commune d’Aïn Abid ainsi qu’à l’exploitation agricole individuelle Chataba des frères Belbedjaoui dans la commune d’Aïn Smara. Cet événement a été marqué par un climat d’optimisme quant à une récolte abondante, concernant notamment les céréales et les légumineuses. Le directeur des services Agricoles a débuté avec un exposé sur les mesures prises cette saison. La superficie cultivée en céréales dans la wilaya atteint plus de 91.500 hectares, incluant 63.000 hectares de blé dur et 18.000 de blé tendre, soit une augmentation de 6.000 hectares par rapport à la saison précédente. Cette croissance a été attribuée aux facilités offertes par l’État aux agriculteurs, telles que la distribution gratuite de semences et d’engrais, un accompagnement quotidien et la mise à disposition de machines agricoles. De même que les conditions climatiques favorables, avec des précipitations annuelles variant entre 400 et 600 millimètres. Pour soutenir cette campagne de récolte, 414 moissonneuses-batteuses, 2.664 tracteurs, 1.326 remorques et 1.200 camions ont été mobilisés. En outre, 200 agents, permanents et temporaires, ont été mobilisés pour la première étape de cette campagne. Dans ses déclarations aux médias, Sayouda a exprimé des prévisions optimistes, anticipant une production excédant les deux millions de quintaux de céréales. Il a souligné que toutes les ressources et facilités nécessaires ont été mises à disposition des agriculteurs, depuis la saison de labour et de semis jusqu’à la fourniture des machines de récolte, conformément aux directives du président de la République et au programme du gouvernement. Sayouda a exhorté les agriculteurs à récolter rapidement leurs produits et à les stocker dans les entrepôts et silos prévus à cet effet, afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Il a ajouté que toutes les mesures ont été prises pour accompagner les agriculteurs et faciliter le dépôt de leurs récoltes. Pour cette saison agricole, les capacités de stockage comprennent quinze points de collecte avec dix silos et quinze entrepôts appartenant à la Coopérative des Céréales et des Légumes Secs (CCLS), en plus de cinq entrepôts supplémentaires, offrant une capacité totale de près de 1,9 million de quintaux. Si nécessaire, les silos de stockage du secteur privé pourront être utilisés. Parallèlement, des mesures de prévention des incendies de cultures et de forêts ont été mises en place par la Protection civile et les services forestiers pour accompagner la campagne de moisson-battage. M. A.