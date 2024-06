Santé Et Jumelage À Annaba : Ibn Rochd Fait Le Point EDITEUR - 13 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Au total, 21 missions de jumelage ont été signées à travers l’année en cours entre la direction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd et divers établissements hospitaliers répartis dans d’autres wilayas du pays. Cela s’inscrit dans le cadre du programme de jumelage inter-hôpitaux, selon un communiqué publié en début de semaine la direction du CHU d’Annaba. Ces accords de jumelage concernent six établissements. Il s’agit des Établissements Publics Hospitaliers (EPH) Ibn Rochd de Souk-Ahras, l’EPH ancien de Souk-Ahras, Ibn Zohr de Guelma, ainsi que Hakim Okbi à Guelma. Notons également les Établissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) mère-enfant Bachir Bennacer de la wilaya d’El Oued, ainsi que celui appelé Khaldi Abdelaziz de la wilaya de Tébessa. Les missions de jumelage signées entre les établissements hospitaliers mentionnés couvrent diverses spécialités médicales. Il est question de la néphrologie, la cardiologie, la médecine légale, la chirurgie orthopédique, l’épidémiologie, la neurochirurgie, l’anesthésie et la réanimation médicale, la gynécologie-obstétrique, l’urologie, ainsi que l’otorhinolaryngologie. Ces missions visent à promouvoir la prise en charge médicale à l’échelle locale. Elles ont également porté sur la réalisation de consultations médicales en faveur des patients dans diverses spécialités, d’interventions chirurgicales complexes, et d’examens radiologiques pour des centaines de patients. Citons, de même, l’organisation de sessions de formation pour les staffs médicaux, ainsi que des journées de sensibilisation à l’intention du grand public. Nouveau scanner à El-Hadjar Sur un autre volet, sous la supervision du directeur de la Santé d’Annaba, Mohammed Nacer Daâmache, l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) d’El-Hadjar a récemment reçu un scanner Canon 64 barrettes et 120 coupes. Selon la direction de la Santé de la wilaya, cet appareil, actuellement en cours d’installation par des spécialistes en imagerie médicale, représente une valeur ajoutée significative pour l’EPH d’El-Hadjar. Il devrait améliorer le niveau des prestations médicales en permettant de diagnostiquer les maladies, de suivre leur évolution et de les traiter plus efficacement. La mise en service du scanner est prévue dans les prochains jours. Par ailleurs, l’unité d’ophtalmologie Remita Rabah du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Annaba a récemment mis en service un appareil Laser « ARGON », après plusieurs séances de formation sous la supervision de la Pr. Fouzia Boulaneb. Ce laser est destiné au traitement des patients atteints de rétinopathie. Il permet de photocoaguler la rétine, c’est-à-dire de la cautériser contre la choroïde, l’enveloppe protectrice de l’œil. Hanine Boucenna