Hausse Spectaculaire De La Production D’ail : Mila Couvre Près De 60 % Des Besoins Nationaux EDITEUR - 12 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La culture de l’ail est sur une courbe ascendante à Mila. Près de 1,6 million de quintaux de cette plante potagère a été récolté cette année, contre seulement 1,3 million la saison passée. En effet, une source de la Direction des Services Agricole (DSA) a révélé, tout récemment, que la récolte d’ail de cette année frise le 1,6 million de quintaux. Le chiffre représente une nette amélioration par rapport à celui réalisé en 2023. Cette source précise que cette plante est cultivée en mode irrigué, dans les trois communes de Télaghma, Oued Seguen et Oued Athmania. « La récolte représente près de 60 % des besoins nationaux en ail », à en croire les estimations du secteur. Selon notre source, pas moins de 435 agriculteurs activent dans cette branche dans les trois communes précitées. Elle soulignera, d’autre part, que beaucoup de facteurs ont concouru à la réalisation de ce chiffre, encore inédit, à savoir la disponibilité de la ressource hydrique, la fertilité du sol et l’accompagnement technique et financier prodigué par la DSA et les banques. Il est à signaler que les opérateurs activant dans ce segment ont cultivé plus de 3.000 hectares en ail cette année, indique-t-on. Rappelons que la wilaya de Mila occupe, depuis plusieurs années, la première place nationale dans la production de cette plante. K. B.