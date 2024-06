Hammad En Tournée D’inspection À Jijel : Le Développement Sportif Est En Marche ! EDITEUR - 9 JUIN 2024 Clique

Hammad En Tournée D’inspection À Jijel : Le Développement Sportif Est En Marche ! EDITEUR - 9 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahman Hammad, a effectué hier, samedi 8 juin, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Jijel. Il a débuté sa tournée par le stade omnisports de 5.400 places à Kaous, en phase finale de construction, annonçant que ses services prévoient de lancer en 2025 une étude en vue de la construction d’une salle de sport et d’une piscine, dans le but de transformer ce stade en un petit complexe sportif. La délégation ministérielle a ensuite inspecté le projet de salle omnisports de 3.000 places situé au troisième kilomètre de Jijel, également en phase finale. Cette infrastructure comprend une salle de musculation, d’entraînement et de sport féminin, équipée du matériel pédagogique nécessaire. Destinée à accueillir tous les sports individuels et collectifs ainsi que les arts martiaux, elle permettra d’organiser des compétitions de volleyball, basketball, handball, goalball pour personnes handicapées, badminton, tennis de table, sports féminins, judo, karaté et boxe. Lors de sa visite, Hammad a également inspecté les travaux de réhabilitation de la piscine semi-olympique de Jijel, dont le budget s’élève à 7,8 millions de dinars. Les travaux, actuellement réalisés à 65 %, doivent être accélérés pour une livraison début juillet. Le ministre s’est ensuite rendu au stade du martyr Hussein Rouibah, bénéficiant d’une opération de modernisation. Une étude est en cours pour la rénovation et l’équipement de ce complexe sportif. Le projet prévoit notamment l’augmentation du nombre d’entrées et de parkings, la couverture du stade, l’installation de nouveaux sièges, d’espaces réservés aux personnalités et aux personnes à mobilité réduite, de logements, d’un éclairage renforcé et d’un système de billetterie électronique. Après avoir pris connaissance de cette étude, Hammad a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence des différents chantiers inspectés afin de doter Jijel d’infrastructures sportives modernes et fonctionnelles dans les meilleurs délais. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le wali Ahmed Meguelati, le président de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), Samir Bouhawia, ainsi que les autorités civiles et militaires. M. Bouchama