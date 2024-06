Un très ancien Coran adjugé 730 000 € après avoir été découvert par hasard dans une malle.

Un Coran de 1866 du très célèbre calligraphe Kazasker Mustafa Izzet Efendi a été vendu aux enchères 730 000 € à Lyon (Rhône) lundi 10 juin 2024. Photo d’illustration. Un Coran de 1866 du très célèbre calligraphe Kazasker Mustafa Izzet Efendi a été vendu aux enchères 730 000 € à Lyon (Rhône) lundi 10 juin 2024. Photo d’illustration. © Daniel_B_photos / Pixabay Un coran a été vendu aux enchères à Lyon (Rhône) lundi 10 juin 2024 au prix de 730 000 €. Un record. Le livre avait été retrouvé dans une malle rangée dans un grenier. Il avait été stocké à cet endroit avec plusieurs corans turcs et objets d’arts du Moyen-Orient. Il avait été presque oublié dans une malle rangée dans un grenier. Un coran ottoman de 1866 a été adjugé 730 000 € lors d’une vente aux enchères organisée à Lyon (Rhône) lundi 10 juin 2024 par la maison de vente De Baecque & Associés, indique Le Progrès . Le livre du très célèbre calligraphe Kazasker Mustafa Izzet Efendi avait été estimé entre 6 000 et 8 000 €, précise Le Figaro . « Un objet mythique » Il a été récemment découvert par la petite-nièce de son propriétaire alors qu’elle vidait la maison de son aïeul. Dans le grenier, elle était tombée sur une malle. Quand elle l’avait ouverte, elle avait découvert ce Coran ainsi que des exemplaires turcs achetés au début du XXe siècle et des objets d’arts du Moyen-Orient. Le tout a été vendu lundi 10 juin 2024 pour plus d’1,5 million d’euros. Si les enchères se sont envolées, c’est grâce au nom de Kazasker Mustafa Izzet Efendi qui a signé le Coran « l’esclave de la maisonnée du manteau », explique Le Figaro. « Dans le monde musulman, il s’agit d’un objet mythique par la personnalité de ce calligraphe et la qualité de son œuvre », a assuré Me De Baecque à nos confrères.