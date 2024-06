Allemagne-Ecosse: deux capitaines avec Turpin... les images des nouvelles règles d'arbitrage à l'Euro. Une expérience qui pour l’heure porte ses fruits. Dans le cadre de l’Euro 2024, l’arbitrage s’est préparé à une petite révolution. D’abord, chaque utilisation de la VAR sera expliquée sur les écrans géants pendant les rencontres. Autre mesure qui pourrait faire parler durant les jours à venir, le fait que seuls les capitaines soient autorisés à parler avec l’arbitre pour demander des explications sur une décision prise. >> suivez le match entre l'Allemagne et l'Ecosse Dans le cadre du match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Ecosse, le Français Clément Turpin a pu expérimenter ce système. À la 25e minute, Christie commet une faute sur Jamal Musiala. Dans un premier temps, l’officiel accorde un penalty, mais la VAR accorde finalement un coup-franc. Petit bémol, si l'explication a été affichée sur l’écran géant, celle-ci n’est apparue que deux minutes plus tard, alors qu’elle doit apparaître instantanément. Allemagne-Ecosse: deux capitaines avec Turpin... les images des nouvelles règles d'arbitrage à l'Euro RMC Sport L’Allemagne commence bien Si beaucoup estiment qu’une pluie de cartons pourrait avoir lieu avec la deuxième mesure, les deux formations ont été disciplinées puisque sur cette action, seuls les capitaines Ilkay Gundogan et Andrew Robertson sont allés demander des explications à Turpin. L’Ecosse a tout de même eu droit à une grosse sanction avec une énorme faute de Ryan Porteous sur Gundogan dans la surface avant la pause, ayant conduit au premier carton rouge de la compétition. Allemagne-Ecosse: deux capitaines avec Turpin... les images des nouvelles règles d'arbitrage à l'Euro L’attaquant Kai Havertz s’est chargé d’inscrire le penalty pour mettre l’Allemagne définitivement à l’abri avec un score de 3-0. Les pépites Florian Witz et Musiala se sont chargées avant de marquer les deux premiers buts. À noter que Wirtz est devenu le troisième joueur de l'Allemagne à marquer le premier but d’une édition de l’Euro après Gerd Müller (1972) et Karl-Heinz Rummenigge (1980).