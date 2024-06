Aïd-el-Kébir : ces phénomènes observés en Algérie et en France Société Par: Sonia Lyes 15 Juin 2024 à 09:00 f

Aïd-el-Kébir : ces phénomènes observés en Algérie et en France Société Par: Sonia Lyes 15 Juin 2024 à 09:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La fête de l’Aïd-el-Kébir 2024, qui sera célébrée ce dimanche 16 juin en France et en Algérie, ne fait pas exception concernant la mercuriale. Dans les deux pays, les prix de certains produits très demandés pendant cette fête religieuse ont flambé. Par JK2507 / Adobe Stock À commencer par celui du fameux mouton. Cette année, beaucoup d’Algériens ont été contraints de faire l’impasse sur le rituel du sacrifice. Et pour cause, le mouton est hors de portée, à partir de 60.000 dinars, soit 3 fois le SMIG. Pour ne pas pousser les gens à se mettre en difficulté, certains religieux y sont allés de leurs explications en rappelant que le sacrifice est un rituel facultatif et non-obligatoire en Islam. Cela n’a pas tout à fait réglé le problème toutefois. Car la viande, elle, demeure « obligatoire » sur la table le jour de l’Aïd. Quand on n’a pas de mouton, on se rue logiquement sur les boucheries et la règle universelle de l’offre et de la demande fait le reste. Les prix de certains morceaux de l’agneau ont flambé à l’approche de l’Aïd-el-Kébir tant en Algérie qu’en France. Aïd-el-Kébir 2024 : les Algériens boudent le mouton, mais la viande non À Alger, des files d’attente se sont formées devant les boucheries ce vendredi. La viande de bœuf importée (d’Espagne, du Brésil et d’Inde) est disponible et peu chère. Mais pour l’Aïd-el-Adha, il faut autre chose. Du mouton, que l’Algérie n’importe pas, et même des parties précises du mouton. La tête, les pieds, qui font le bouzelouf, les tripes et les viscères, dont le foie. Le kilo de viande de mouton à Alger et partout en Algérie est à partir de 2.200 dinars. Les tripes et le bouzelouf, d’habitude parties les moins chères du mouton, sont inaccessibles, si on les trouve toutefois. Selon des échos de Béjaïa, les boucheries proposent l’intégralité du bouzelouf (tête et pieds) et des tripes et des viscères d’un mouton pour 25.000 dinars. Il y a dix ans, une telle somme pouvait payer un mouton entier. Les produits de l’Aïd, dont le mouton, flambent en Algérie et en France En plus des viandes, les fruits et légumes ont aussi vu leurs prix monter en flèche à l’approche de l’Aïd. Les haricots verts ont l’habitude de monter occasionnellement à 350 dinars, la tomate à 130 dinars, le poivron à 200 dinars ou encore la courgette à 250 dinars. Cette année, un légume fait particulièrement l’événement par son prix et partant, le bonheur des réseaux sociaux. Le navet, qui atteint rarement les 100 dinars, est vendu à l’approche de cet Aïd-El-Adha 2024 à 500 dinars. Ce légume est indispensable pour un plat à base de tripes de mouton, la douara. De l’autre côté de la Méditerranée, en France, qui compte une importante communauté musulmane, certains produits ne sont pas donnés non plus à quelques encablures de l’Aïd. Il y a quelques jours, l’humoriste franco-turc Zgary s’en est pris aux boucheries « halal » qui ont augmenté leurs prix à l’occasion de la fête religieuse musulmane. France : le mouton de l’Aïd-el-Kébir passe de 100 à 400 euros Si l’humoriste est aussi remonté, ce n’est pas sans raison. Le prix de l’agneau en France oscille habituellement autour de 130-140 euros. Depuis quelques jours, il a presque triplé, à 350 euros. La conséquence n’est pas très différente qu’en Algérie : beaucoup de Français musulmans se contenteront d’un Aïd sans mouton. Et il n’y a pas que les boucheries « halal » qui en profitent pour tripler les prix. Avec tout le business qui s’est développé en France autour de l’Aïd et du mouton, il est très difficile de s’en sortir avec l’inflation qui écrase le pouvoir d’achat et qui est d’ailleurs l’un des thèmes centraux de la campagne pour les dernières élections européennes et celle des législatives à venir. À Paris, des exploitations ont eu l’idée de vendre avec le mouton, une place pour l’égorger et le dépecer. Du coup, le prix de l’agneau passe à 400 euros, soit l’équivalent de 96.000 dinars algériens.