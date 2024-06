Aïd-el-Adha en France : voici où acheter le mouton et les prix Divers Par: Merzouk A 12 Juin 2024 à 11:34 fac

Aïd-el-Adha en France : voici où acheter le mouton et les prix Divers Par: Merzouk A 12 Juin 2024 à 11:34 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Cette année, la fête de l’Aïd-el-Adha sera célébrée en France à partir du dimanche 16 juin. L’accomplissement du rituel du sacrifice, bien qu’autorisé, ne se passe pas comme dans les pays musulmans, car il est strictement encadré par les autorités françaises. Par Fernando / Adobe Stock Pour des raisons sanitaires, les autorités françaises ont mis en place une réglementation stricte pour la vente, le transport et le sacrifice des moutons. Voici comment se passe le processus de la vente. Pour acheter le mouton, les musulmans de France ont une multitude de choix. Ils peuvent l’acheter directement dans des marchés au vif, dans des fermes spécialisées, chez les boucheries halal ou encore en ligne. Un marché au vif propose des moutons entre 290 € et 350 € À Dreux, dans le département d’Eure-et-Loir, par exemple, la vente et le rituel du sacrifice auront lieu cette année au niveau du marché au vif local, explique le journal L’Echo Républicain. Un éleveur, parmi une dizaine d’autres, a reçu un agrément pour la vente de 1.800 moutons à cet effet. « Je suis soulagé que l’on puisse proposer ce service aux fidèles de Dreux, du département et d’Ile-de-France », déclare l’éleveur et organisateur du marché au vif au même média. Neuf autres éleveurs, français et portugais principalement, seront également au rendez-vous. Le marché sera ouvert à partir de jeudi 13 juin à 13 h dans l’immense bergerie aménagée, rue de Réveillon. Les prix varient entre 290 € pour un mouton de 35 kg à 350 € pour les plus de 50 kg. Pour ce qui est de l’abattage, la préfecture d’Eure-et-Loir rappelle que « seul le sacrifice par des personnes dûment habilitées et certifiées dans les abattoirs agréés est autorisé », soulignant que « l’abattage clandestin est un délit passible de 15.000 € d’amende et de 6 mois d’emprisonnement ». Ferme spécialisée dans l’engraissement et la vente de moutons Dans certains départements, des fermes vendent directement des moutons aux musulmans. À Aschères-le-Marché, dans le département du Loiret, les fidèles peuvent acheter leurs moutons auprès de la ferme du Moulin, spécialisée dans l’engraissement et la vente de moutons dédiés à l’Aïd el-Kébir. À ce jour, plus de 1.000 commandes ont été enregistrées, rapporte Actu.fr. Une fois le mouton acheté, à des prix tournant autour de 300 €, l’accomplissement de l’abattage rituel sera confié à la société Pevia qui a installé un abattoir mobile au niveau de la ferme. C’est le seul abattoir autorisé dans le département, sinon il faut aller à Dreux. Les commandes se font en ligne ou directement sur place. « Le client vient chercher son mouton, que l’un des sacrificateurs agrée va abattre sous ses yeux selon les règles coraniques, le premier ou le deuxième jour de la fête », explique l’exploitant de l’abattoir. Commande en ligne et livraison de la viande du mouton à domicile Par ailleurs, les musulmans de France ont aussi la possibilité d’acheter leurs moutons, sacrifiés et préparés, dans une boucherie halal, et même en ligne. L’entreprise Allo Mouton, par exemple, livre directement la viande du mouton aux clients qui lui font appel. La livraison est disponible en France et en Belgique. allomouton_ Lorsque vous commandez votre agneau de l’Aïd voici ce qui compose votre retrait 🐑🎉 Livraison possible en France et en Belgique ♬ Allahumma Salli Ala – Nashid Dans une vidéo TikTok, Allo Mouton montre le contenu des colis livrés. « Lorsque vous commandez votre agneau de l’Aïd, voici ce qui compose votre retrait », peut-on lire en légende de la séquence. Le colis contient « les abats (le cœur et le foie), deux épaules d’agneau, la poitrine, deux carrés de 13 côtes chacun, deux gigots, deux côtes-filet et le collier coupé en deux ». À noter que l’entreprise affirme effectuer l’abattage en respectant à la fois les législations françaises et les rituels musulmans. Le site Kebchi permet de commander un mouton en France en choisissant un lieu de retrait. L’offre est disponible dans certaines grandes villes comme Paris et sa région, Marseille et Lyon. L’agneau est proposé à 309 €, avec un retrait possible dès le lundi 17 juin, soit le deuxième jour de l’Aïd.