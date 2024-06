Le ministre de l’Habitat fixe une date pour livrer plusieurs projets de logements Par Dourssaf Cherif 15 juin 2024 à 17:40 Le secteur du logement est crucial pour le développement socio-économique de l’Algérie. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a récemment mis l’accent sur l’importance de terminer plusieurs projets de logements avant le 5 juillet prochain. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des citoyens et à répondre à la demande croissante de logements dans le pays. Visite du site de 1228 Logements à Janan Al-Safari Le site de 1228 logements à Janan Al-Safari est un projet de logements publics locatifs supervisé par l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de Dar El Beida. 🟢 À LIRE AUSSI : Logement en Algérie – AADL : un plan spécial pour l’aménagement du site Haouch Errih Lors de sa visite, le ministre Belaribi a donné des instructions précises pour accélérer le rythme des travaux. Il a souligné que l’achèvement de ces logements dans les délais est crucial pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la région. Accélération des Travaux à Souidania Le ministre s’est ensuite rendu sur le site de 1728 logements publics locatifs à Souidania, également géré par l’OPGI de Hussein Dey. Ce projet comprend 1780 unités, dont 780 doivent être terminées avant la date limite du 5 juillet. 🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Le ministre Belaribi annonce des nouveautés et fixe des objectifs ambitieux Pour s’assurer de la réalisation des objectifs, le ministre a ordonné une accélération des travaux. Cette directive vise à garantir que les logements soient livrés à temps, offrant ainsi des solutions de logement rapides aux citoyens. Projet de 176 Logements Promotionnels Libres à Janan Al-Safari À Janan Al-Safari, dans la municipalité de Djisr Kasentina, le ministre a également inspecté un projet de 176 logements promotionnels libres. Ce projet est sous la supervision de l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI). 🟢 À LIRE AUSSI : Logements AADL – Haouch Errih (Blida) : le ministre révèle les détails Le directeur général de l’ENPI, Faouzi Makhtout, a présenté un rapport détaillé sur le projet, qui s’étend sur une superficie totale de 6288 mètres carrés et comprend deux tours de 22 étages avec des espaces commerciaux et de services. La durée prévue pour la réalisation est de 25 mois. Le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux de bétonnage pour les terminer en moins de 10 mois. Visite du Projet de 10670 Logements à Sidi Abdallah Le ministre a par ailleurs visité le site de 10670 logements en cours de construction à Sidi Abdallah, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement. Ce projet est essentiel pour répondre à la demande croissante de logements dans la région. 🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Le ministre Belaribi annonce des nouveautés et fixe des objectifs ambitieux Sur place, le ministre a constaté l’avancement rapide des travaux d’aménagement et de voirie. Il a ensuite présidé une réunion technique au siège de l’unité de commande du projet pour évaluer le taux de réalisation et établir une feuille de route visant à compléter le projet dans les meilleurs délais. En accélérant les travaux et en assurant une gestion rigoureuse des projets, l’Algérie peut espérer des avancées significatives dans la réduction du déficit en logements.