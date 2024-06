Zidane fait le show aux 24h du Mans

Zizou était présent au Mans pour la 92ème édition de la mythique course de voitures ! Zinedine Zidane Zinedine Zidane © Icon Sport Zizou était présent au Mans pour la 92ème édition de la mythique course de voitures ! Cette année, a lieu la 92ème édition de la mythique course des 24 du Mans, dans la Sarthe. Le circuit, long de 13,62§ kilomètres regorges de passages mythiques comme la ligne droite des Hunaudières, le virage d’Indianapolis … Partie à 16 heures aujourd’hui, la course a été lancée par l’ancien tricolore Zinedine Zidane qui a agité le drapeau. Laissez-vous tenter par l'harmonie sucrée-salée de notre gâteau au caramel. Matt's Bakery Laissez-vous tenter par l'harmonie sucrée-salée de notre gâteau au caramel. Sponsorisé Zidane, starter au Mans Pour cette édition, c’est Zinedine Zidane qui a fait office de « starter » de la course. Il succède à Lebron James qui tenait le même rôle l’an passé. Et avant le début de la course, Zizou a pu monter à bord d’une Alpine. Il a pu rouler, en tant que passager, sur le mythique circuit dans cette voiture française !