Squatteurs Des Plages À Annaba : La Lutte A Commencé ! EDITEUR - 19 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitte

Squatteurs Des Plages À Annaba : La Lutte A Commencé ! EDITEUR - 19 JUIN 2024 Une action d’envergure de lutte est menée contre les dépassements, devenus depuis des années la norme sur les plages, une initiative soutenue par Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba. Hier, mardi 18 juin, troisième jour d’Aïd al-Adha, une journée caniculaire où de nombreuses plages ont été prises d’assaut par des milliers d’estivants, une vaste opération a été menée par la gendarmerie et la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI). L’opération s’est concentrée principalement sur les plages Rizzi Amor, Rachid Fellah et la Caroube. D’importantes quantités de parasols, tentes et tables destinés à la location illégale par les « squatteurs des plages » ont été saisies, et plusieurs personnes ont été arrêtées. Les caméras de surveillance ont été largement utilisées pour lutter contre ces occupations illicites des plages ainsi que le stationnement sauvage, une action accueillie favorablement par les estivants. Selon des témoins oculaires, d’importantes quantités de matériel destiné à la location illégale, notamment des parasols, tentes et tables, ont été récupérées et saisies. Notons que des mesures strictes ont été prises par le wali d’Annaba pour garantir un accès gratuit aux plages aux estivants. Ces mesures incitatives, prises sur instruction du Premier ministre et sous l’égide du ministère de l’Intérieur, visent à améliorer la gestion des plages afin d’assurer une prise en charge adéquate avant le début de la saison estivale 2024. B Salah-Eddine