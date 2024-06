Bilan sécuritaire du mois de mai : 2.233 individus, recherchés, arrêtés ikram saker by ikram saker 13 juin 20

Bilan sécuritaire du mois de mai : 2.233 individus, recherchés, arrêtés 13 juin 2024 in Annaba Les services de Sûreté de la wilaya d’Annaba ont procédé à des opérations fructueuses courant mai 2024, en intensifiant leurs opérations pour lutter contre la criminalité en milieu urbain. Au cours de ce mois, les forces de police ont mené 1.759 interventions, ce qui a conduit à plusieurs arrestations significatives. Parmi les personnes interpellées, 96 sont suspectées de possession d’armes blanches prohibées, tandis que 480 autres sont impliquées dans des affaires de détention de stupéfiants et de substances psychotropes. La police a, également, réussi à arrêter 2.233 individus, recherchés par les autorités judiciaires, en plus de 569 autres personnes suspectées dans diverses affaires criminelles. Toutes les mesures légales nécessaires ont été prises à l’encontre des suspects, en étroite coordination avec les procureurs de la République compétents territorialement. Cette série d’arrestations s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de l’ordre pour assurer sécurité et tranquillité aux citoyens de la wilaya d’Annaba. Il convient, de même, de mentionner que les forces de police des Sûretés urbaines (1er, 4e et 10e arrondissements) ont, récemment, mené plusieurs opérations qui ont abouti à l’arrestation de cinq individus. Parmi eux, une personne recherchée par les autorités judiciaires, un individu suspecté dans trois affaires de vol à l’arraché en flagrant délit de vol sous la menace d’une arme blanche, et de port d’arme blanche sans justification légale, ainsi que deux autres personnes suspectées de détention de stupéfiants et un individu pour exploitation illégale d’un parking. ikram saker