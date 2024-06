La détresse environnementale d’Annaba : Ali Mouilhi lance un signal d’alarme ! mehdi amarouayach by mehdi amar

La détresse environnementale d’Annaba : Ali Mouilhi lance un signal d’alarme ! mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 19 juin 2024 in Annaba Annaba, un pôle industriel clé de l’Algérie, est actuellement au centre d’un débat brûlant sur la pollution environnementale. Le député de la Wilaya d’El-Tarf, Ali Mouilhi, membre de la Jibha El Adala wa El Tanmiya (Front pour la Justice et le Développement), a adressé une question écrite au Premier ministre pour attirer l’attention sur les graves problèmes environnementaux affectant cette région. Annaba abrite deux des plus grands complexes industriels du pays : le complexe sidérurgique d’El Hadjar et le complexe Asmidal de production d’engrais et de produits phytosanitaires. Ces mastodontes industriels, accompagnés de nombreuses petites et moyennes entreprises, ainsi que des zones industrielles et commerciales, constituent un moteur économique crucial. Cependant, leur activité a un impact environnemental dévastateur. L’écosystème menacé par les rejets industriels La wilaya d’Annaba est également riche en écosystèmes naturels, incluant des cours d’eau, des zones humides, des lacs, des marais et des sebkhas, qui sont essentiels pour la biodiversité et la protection de l’environnement. Malheureusement, les rejets industriels –fumées, gaz, huiles, eaux usées– se déversent directement dans ces milieux naturels, provoquant une pollution visible et croissante. Les conséquences sont désastreuses : la faune et la flore locales sont en péril, et les caractéristiques naturelles de ces zones se dégradent à vue d’œil. Parmi les zones les plus touchées, on compte la plage de Sidi Salem, le lac de Fetzara, la zone humide de Bousedra, ainsi que plusieurs oueds, comme l’oued Seybouse, l’oued Maboudja et l’oued Boudjnen à Tréat. Si la situation perdure, ces espaces naturels protégés risquent de disparaître, entraînant une catastrophe environnementale irréversible. Santé publique en péril Le député Mouelhi souligne que cette pollution ne se contente pas de ravager l’environnement : elle entraîne également des répercussions graves sur la santé des habitants d’Annaba. Les maladies respiratoires, telles que l’asthme, les allergies cutanées, les affections des yeux, du nez et de la gorge, sont en augmentation, touchant de plus en plus de personnes. Les animaux, notamment les oiseaux et les poissons, subissent également les effets nocifs de cette pollution, menaçant la biodiversité de la région. Face à cette situation alarmante, le parlementaire interpelle le Premier ministre sur les mesures envisagées pour lutter contre la pollution industrielle qui menace la région d’Annaba. Il demande des actions concrètes et immédiates pour préserver l’environnement et protéger la santé publique. La question écrite de Mouelhi est un appel urgent à la prise de conscience et à l’action. Annaba, tout en étant un centre industriel vital, doit trouver un équilibre entre développement économique et préservation environnementale. Il est impératif que le gouvernement prenne des mesures décisives pour réduire la pollution et sauvegarder les richesses naturelles de cette wilaya. L’avenir de l’antique Bouna, de ses habitants et de sa biodiversité en dépend. Par : Mahdi AMA