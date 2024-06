Attal compare le programme du RN à un "oignon", De Villepin choisit l'alliance de gauche face au RN, Maréch

Attal compare le programme du RN à un "oignon", De Villepin choisit l'alliance de gauche face au RN, Maréchal rejoint le groupe ECR : les 3 infos de la nuit Article de Marianne avec AFP • 4 h • 4 min de lecture « Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national », a déclare l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. « À la fin, il n'y a que ses yeux pour pleurer » Invité du journal de 20 heures de TF1 ce mercredi 19 juin, le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas jugé convaincant le programme du Rassemblement national, le comparant à… un « oignon ». « Chaque jour, il y a le programme qui se pèle et à la fin, il n'y a que ses yeux pour pleurer, parce que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible et que le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti d'opposition », a taclé le Premier ministre sur TF1. Dans la journée, Jordan Bardella avait voulu rassurer sur sa politique étrangère, en excluant de « remettre en cause les engagements » de la France à l'international en matière de défense. La chaîne a également indiqué qu'elle organiserait mardi 25 juin un débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard, coordinateur national de LFI et représentant du Nouveau Front populaire. Le Premier ministre a par ailleurs réuni dans la soirée les candidats de son camp au siège de campagne de Renaissance et présentera de nouvelles propositions de la majorité lors d'une conférence de presse ce jeudi 20 juin au matin. Sur TF1, ce dernier a dit « aspirer à pouvoir continuer à diriger l'action du gouvernement » après les élections législatives anticipées, quand bien même son camp est donné distancé dans les sondages.