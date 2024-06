Pénuries d’eau en Algérie : mise en place d’une cellule de veille Par wissam.a 21 juin 2024 à 18:10 Le minis

Pénuries d’eau en Algérie : mise en place d’une cellule de veille Par wissam.a 21 juin 2024 à 18:10 Le ministre Tahar Djarboub, a tenu jeudi une réunion technique avec des cadres ministériels pour élaborer un plan préventif contre toute pénurie d’eau potable. Selon un communiqué du ministère tutélaire, le ministre a supervisé l’installation d’une cellule de veille et de suivi au niveau du ministère afin d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’eau sur l’ensemble du territoire national. Concernant cette cellule, elle est composée de cadres centraux du ministère dirigés par le Secrétaire Général Omar Boukarroum. À noter que la wilaya de Tizi Ouzou a récemment connu une pénurie d’eau, ce qui a nécessité une visite de terrain urgente des ministres de l’Intérieur et de l’Irrigation, sur ordre du président Tebboune, ainsi que la mise en place d’un plan d’urgence pour fournir de l’eau aux citoyens affectés dans la wilaya dans les meilleurs délais. L’approvisionnement en eau, le défi des Algériens Depuis plusieurs années maintenant, la région a été confrontée à des pénuries d’eau chroniques qui ont gravement affecté la vie quotidienne des habitants. Les coupures fréquentes et prolongées en matière d’approvisionnement en eau ont eu un impact significatif sur la population locale. Cette situation récurrente a généré une frustration croissante parmi les résidents, qui ont dû faire face à des difficultés constantes pour accéder à une ressource aussi essentielle que l’eau potable. Les habitants ont exprimé leur désarroi face à cette réalité persistante, soulignant les défis quotidiens que posent les interruptions d’eau et les efforts supplémentaires requis pour s’adapter à ces conditions. Cette situation a également eu des conséquences socio-économiques, affectant non seulement les foyers mais aussi les entreprises et les services publics qui dépendent d’un approvisionnement fiable en eau pour fonctionner efficacement. Face à ces défis persistants, les autorités ont intensifié leurs efforts pour mettre en place des solutions durables et des mesures d’urgence, notamment à travers la mise en œuvre de plans stratégiques et de mesures préventives telles que la récente création d’une cellule de veille et de suivi au niveau ministériel. Ces initiatives visent à améliorer la gestion des ressources hydriques et à garantir un service continu et équitable en matière d’eau à travers tout le territoire national, répondant ainsi aux besoins essentiels et légitimes de tous les citoyens.