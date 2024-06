Les humeurs européennes par Abdou BENABBOU A entendre certaines voix émanant de Bruxelles, on prête à l'Alg

Les humeurs européennes par Abdou BENABBOU A entendre certaines voix émanant de Bruxelles, on prête à l'Algérie l'intention de geler l'importation des marchandises et des produits européens. On l'accuse de dénier ses engagements pris dans le cadre d'un accord bilatéral de partenariat. L'humeur européenne actuelle ressemble à une bouderie de demoiselle gâtée convaincue que son égo exagéré l'autorise à ne se préoccuper que de son seul intérêt. Elle n'est pas circonstancielle car malheureusement elle constitue une des constantes des échanges commerciaux entre les Etats et comme l'indique un proverbe arabe, pour la cuisson, chacun milite pour rapprocher le mieux à la braise son pain. Le monde a évolué et les temps ont changé. Chaque pays est presque tenu de voir midi à sa porte et soumis à l'obligation de s'adapter au sens des vents pour préserver ses intérêts. L'Algérie n'a pas l'intention de surseoir à ses engagements. L'idée ou le désir de ruiner l'Europe n'est pas son intention. Elle n'en a ni les capacités, ni les moyens de le faire et elle est loin des articulations souterraines pour lui nuire ou l'affaiblir. Elle tient seulement à vivre dans la sérénité avec ce dont elle dispose. Elle veut cependant que ces engagements soient clairs de part et d'autre et répondent à une équité légitime. Dans une conjoncture de crise économique mondiale désastreuse, allant de mal en pis, elle ne peut et ne doit pas rester bercée par un partenariat à sens unique. Comme du reste, elle sera appelée à revoir les données réelles de l'accord de libre-échange avec des pays arabes où l'amer boire et manger est évident et les entourloupettes commerciales sont à profusion. De plus, il est un leurre de croire que l'union des 27 parle d'une voix unique tant est que chacun des pays qui la composent s'emploie à sauver difficilement ses meubles. Du reste la vague des élections qui s'y déroulent actuellement dans l'UE et la montée en puissance de son extrême droite étalent les prémices d'une revue certaine des états des lieux.