CNEWS et les «Arabes de service» par Amine Bouali La chaîne d'information continue française CNEWS qui est connue pour sa ligne éditoriale d'extrême droite, islamophobe et pro-sioniste, invite régulièrement, ces dernières semaines, sur ses plateaux, des soi-disant experts d'origine arabe, inconnus pour la plupart du grand public, des «Arabes de service» qui tiennent un discours complaisant envers l'idéologie xénophobe de leurs hôtes, un discours qui va à l'encontre des intérêts de leur propre communauté d'origine. L'expression « Arabe de service » désigne selon le politologue d'origine algérienne Nedjib Sidi Moussa, le « bon Arabe » que les groupes conservateurs mettent en avant et instrumentalisent pour parer aux accusations de discrimination raciale». Il est, en quelque sorte, la caution arabe de non-racisme des individus et des institutions soupçonnés précisément de racisme. Deux exemples récents: en France, « l'Arabe de service » absout et légitime les positions racistes du parti du « Rassemblement national» en insistant sur les troubles à l'ordre public et les « incivilités » causés par une partie minime de la population émigrée. De la même façon, il explique et à la limite justifie les crimes actuels de l'occupant israélien à Ghaza, par l'attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre dernier. Pour être admis à la table des maîtres des lieux, « l'Arabe de service » est prêt à faire toutes les concessions possibles, prêt à avaler toutes les couleuvres, prêt s'il le faut à s'éclaircir la peau et à se teindre en blond. Il arrive, toutefois, qu'un chroniqueur d'origine arabe de la chaîne se rebiffe et tienne tête (à l'instar de l'ancien euro-deputé Karim Zeribi), il se retrouve alors inévitablement mis en minorité et regardé de travers par le reste des invités.