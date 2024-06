Mbappé : foot, politique et engagement Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2024, 11:00 Le sujet ne nous con

Mbappé : foot, politique et engagement Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2024, 11:00 Le sujet ne nous concerne pas directement. Certains pourraient même rétorquer que c'est une affaire franco-française. Cependant, nous pensons que le sujet concerne tous les hommes libres. Il nous concerne aussi parce que le Rassemblement national n'a pas attendu d'être au pouvoir en France pour attaquer gratuitement notre pays, faisant de nos émigrés et de l'Algérie ses boucs émissaires dans une mission au caractère raciste et néocolonialiste indiscutable. L'implication des sportifs dans la politique, en particulier leur opposition aux mouvements d'extrême droite, est un sujet de débat. Certains soutiennent que les sportifs doivent se concentrer sur leur domaine et ne pas s'immiscer dans la politique. Cependant, d'autres estiment que les sportifs ont une influence importante sur la jeunesse et peuvent ainsi contribuer à promouvoir des valeurs de tolérance et de respect. En France, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, et Thierry Henry, par exemple, ont récemment pris position contre le Rassemblement national (RN) et les mouvements d'extrême droite. Cette prise de position a été saluée par certains politiciens et personnalités publiques, qui considèrent que les sportifs ont un rôle à jouer dans la promotion de valeurs démocratiques et de tolérance. D'autres sportifs ont publié un appel dans le quotidien sportif l'Équipe allant dans le même sens. Ces prises de position contre l'extrême droite ont relancé le débat sur l'engagement des sportifs dans les questions politiques et sociales. L'idée d'un monde où chacun garde ses idées pour soi est illusoire. Le sport, par nature, est un vecteur d'émotions et de valeurs nobles. De tout temps, des sportifs de renom ont utilisé leur notoriété pour défendre des causes ou dénoncer des injustices. Mohammed Ali, Maradona, Tommie Smith... la liste est longue. Le silence n'est pas acceptable lorsque ses convictions profondes d'homme libre sont ébranlées, lorsque le citoyen se sent obligé de ne pas rester «neutre» sur une question qui engage son avenir et celui des autres. S'il n'avait pas parlé, Mbappé, comme d'autres sportifs de haut niveau, se serait vu reprocher son manque d'engagement par ceux qui estiment que sa voix porte. Face aux dangers qui menacent la tolérance, le respect de l'autre et le vivre-ensemble, il est salutaire que les athlètes aient la liberté de s'exprimer. Le débat doit porter sur la création d'un environnement propice à l'expression libre et éclairée, plutôt que sur la critique systématique de la parole politique quand elle vient des stars non politiques. Les sportifs, en particulier, ont un rôle important à jouer dans la promotion des valeurs démocratiques et de tolérance. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2024, 11:00