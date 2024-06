Stress hydrique, sécheresse, pénuries... L'Algérie engage la «bataille» de l'eau Il en a été question lors d'une réunion de gouvernement présidée, jeudi, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Plusieurs chantiers de stations de dessalement de l’eau de mer ont été lancés.Plusieurs chantiers de stations de dessalement de l’eau de mer ont été lancés. Le ciel ne s'est pas montré particulièrement généreux cette année. Les pluies n'ont pas permis de reconstituer de manière suffisante les capacités de stockage des retenues d'eau et barrages. Ce qui peut compromettre une distribution d'eau potable correcte, régulière qui puisse écarter les désagréments d'éventuelles pénuries. Une préoccupation permanente que le gouvernement entend prendre à bras le corps. La question a été au centre d'une réunion de gouvernement présidée jeudi par le Premier ministre Nadir Larbaoui. Elle a été consacrée à l'examen des différentes mesures prises pour l'exécution des instructions du président de la République, relatives à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et à l'état de mise en oeuvre du programme spécial qu'il a ordonné. L'objectif est d'atténuer les impacts de la pénurie d'eau potable et développer des capacités de production d'eau dans le cadre d'un projet ambitieux visant à répondre de manière pérenne aux besoins des citoyens et à faire face au stress hydrique dû à la sécheresse et au changement climatique, indique un communiqué des services du Premier ministre. Il faut rappeler qu'à ce propos l'option du dessalement de l'eau de mer est une des principales alternatives adoptées par l'Algérie pour faire face au stress hydrique. «La sécheresse qui nous frappe de plein fouet prouve que les projets de dessalement de l'eau de mer sont intervenus à point nommé», avait déclaré le président de la République lors de la visite de terrain, effectuée le 5 juillet 2023 dans les wilayas d'Alger, de Boumerdès et de Tipaza, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Abdelmadjid Tebboune avait procédé à la pose de la première pierre de deux grands projets de stations de dessalement de l'eau de mer à Cap Djinet (Boumerdès) et à Fouka (Tipaza), ayant chacune une capacité de production de 300000 m3/j. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre d'un plan de développement lancé par le président de la République pour la période 2022-2024, et qui prévoit la réalisation de 5 stations de dessalement dans les wilayas d'Oran, de Béjaïa, d'El Tarf, de Boumerdès et de Tipaza, d'une capacité globale de 1,5 million m3/jour. Avec l'entrée en production de ces 5 stations d'ici à la fin de 2024, la capacité totale de production de l'eau dessalée en Algérie sera portée à 3,7 millions m3/jour, soit un taux de 42% de couverture des besoins du pays en matière de l'approvisionnement en eau potable. Le lancement des projets de ces 5 grandes stations vient s'ajouter à un précédent plan d'urgence lancé en 2021 portant réalisation de 3 stations à Alger et Boumerdès d'une capacité totale de 150 000 m3/jour. Dans la foulée de la réunion de gouvernement qui s'est tenue, le 20 juin, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a de son côté annoncé la création d'une cellule de veille et de suivi au sein du ministère. Un mécanisme dont la mission est de veiller au bon fonctionnement du service public de l'eau à travers le pays. Cette cellule de veille et de suivi sera chargée de surveiller en temps réel les infrastructures hydrauliques et de réagir rapidement aux éventuelles perturbations, indique-t-on. Une question de première importance pour le président de la République qui a fait de la prise en charge du problème de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable une de ses préoccupations majeures. Le cas de la wilaya de Tiaret est édifiant à ce propos. Le chef de l'État avait, notamment donné des instructions pour la réalisation de 4 000 mètres linéaires de forages d'exploration profonds dans les régions de Rechaiga, Rahouia, Sidi Bakhti et Mecheraâ Asfa, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les communes enregistrant un déficit d'alimentation. Il faut savoir qu'en plus de ce type de ce problème, l'Algérie figure parmi les pays les moins arrosés de la planète. Elle est, en effet, classée au 29e rang des pays les plus touchés par la sécheresse, d'après un classement établi par l'organisation Word Ressources Institute (WRI). Ce qui appelle à une gestion rationnelle de cette ressource en eau douce qui est devenue une de ses principales préoccupations et celle des sociétés humaines. Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 22-06-2024 Share