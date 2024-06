La guerre de l’or bleu Le plus grand défi que l'humanité doit relever dans un horizon de quelques dizaines d'années est certainement celui de l'eau. L'Afrique du Nord, frappée de plein fouet par la sécheresse est en première ligne. Tous les gouvernements et les sociétés de la région voient venir la catastrophe depuis une trentaine d'années au moins. Il était évident, dans les analyses des spécialistes du climat, que l'avenir du Maghreb est intiment lié à la disponibilité du précieux liquide qui se fait rare à mesure que la taille des populations grandit en volume. Ces quatre dernières années n'ont fait, en réalité que confirmer les appréhensions des climatologues. L'Algérie est au centre de ce qu'on pourrait qualifier d'une quête vitale de l'or bleu. Le pays croyait avoir fait l'essentiel du parcours en réalisant des dizaines de barrages en un temps record. Dans un premier temps, cette dynamique a été salutaire puisque les nombreuses infrastructures hydrauliques ont permis d'alimenter les grandes villes du pays en H24. Mais l'enthousiasme né de la prouesse réalisée sur les deux premières décennies du troisième millénaire a été rattrapé par une sécheresse, bien qu'annoncée par les experts, et a remis en cause d'immenses efforts financiers consentis par l'État. Le retour aux coupures d'eau ne traduit pas pour autant, l'échec de la nation. Ce qu'il fallait faire a été fait. Tout l'argent dépensé a bien servi à alimenter en eau potable une population de plus en plus nombreuse. Le problème essentiel de l'équation de la raréfaction de l'eau est dans l'absence d'une solution définitive et pérenne. Le dessalement est une option certes, mais peut-on étancher la soif de 45 millions d'Algériens en recourant à cette seule solution? Il n'y a pas que l'homme dans cette équation. Le règne animal et végétal a aussi besoin d'eau. Et posons-nous la question sur les conséquences à long terme sur la Méditerranée qu'implique le dessalement de l'eau de mer. Le défi est donc gigantesque. Il est existentiel. L'Algérie dispose tout de même d'une marge de manoeuvre. Son sous- sol est immensément riche en eau au sud du pays. Son exploitation, quoi que timide, a permis de réaliser des miracles dans les cultures céréalières. Paradoxalement, le Sud vient au secours du Nord dans cette guerre de l'or bleu. Mais est-ce la panacée? Il est très difficile de répondre à la question. Mais l'on peut d'ores et déjà affirmer que tous les problèmes qu'affronte l'humanité ces dernières années, seront peu de choses devant ce qui l'attend. Et l'Algérie est déjà en première ligne. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 22-06-2024 Share