Khenchela: Plus de 3,2 milliards DA pour la réalisation d'un barrage par R.N. Une enveloppe financière esti

Khenchela: Plus de 3,2 milliards DA pour la réalisation d'un barrage par R.N. Une enveloppe financière estimée à 3,232 milliards DA a été octroyée pour la réalisation du barrage Oued Lezrag dans la commune de Bouhmama, apprend-on jeudi du directeur local des Ressources en eau. Dans une déclaration à l'APS, M. Djamel Letrache a précisé que l'entreprise Cosider Travaux Publics qui a remporté le marché du projet pour une enveloppe financière de plus de 2,993 milliards DA entamera prochainement la réalisation, soulignant que le projet s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au profit de la wilaya. L'enveloppe financière réservée par l'Agence nationale des barrages et transferts, maître d'ouvrage, pour l'indemnisation des propriétaires des terres situées sur le périmètre du barrage a dépassé 232 millions DA après l'achèvement par la direction des domaines publics de la wilaya de Khenchela de l'opération d'évaluation foncière, a-t-il dit. Le même responsable a ajouté que "les délais d'exécution des divers travaux ont été fixés par le cahier des charges à 12 mois depuis l'installation des chantiers de sorte à réceptionner cet ouvrage avant fin 2025". L'entreprise Cosider Travaux Publics s'est engagée à recourir au système de travail par équipes 3x8 et 2x10 pour accélérer les travaux et les terminer dans les délais contractuels, a ajouté la même source. La mise en exploitation du projet de ce barrage stratégique de 2,45 millions m3 bénéficiera à la région et aux agriculteurs ayant investi dans la filière de l'arboriculture fruitière et de faire l'économie des eaux souterraines.