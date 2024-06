Viandes Impropres À La Consommation À Annaba : Des Dizaines De Quintaux À La Poubelle… EDITEUR - 22 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’opération de surveillance menée pour protéger la santé publique pendant Aïd al-Adha par les équipes de protection des consommateurs de la direction du Commerce et de la Promotion des exportations d’Annaba, assistées par la police et gendarmerie, a porté ses fruits. Suite à une exploitation rationnelle d’informations fiables, les enquêteurs ont découvert au deuxième jour de l’Aïd une importante quantité de viande rouge, principalement de mouton, impropre à la consommation, stockée dans une des chambres froides réparties sur le territoire de la commune d’Annaba en vue de leur commercialisation. Il s’agit de 22 quintaux de viande rouge, composés exclusivement de plus de quarante carcasses de moutons et de plus de 130 abats, stockés sans déclaration et dont l’invalidité a été confirmée par un médecin vétérinaire affilié aux services d’infection. Ces faits constituent des pratiques commerciales déloyales, illégales et portent atteinte à la santé publique, ce qui a entraîné l’ouverture d’un dossier qui sera transmis à la justice pour les poursuites nécessaires. La chambre froide a été mise sous scellé immédiatement et la viande sera détruite par incinération au centre d’enfouissement technique de Berka Zerga, relevant de la commune d’El Bouni. Par ailleurs, selon un communiqué de la Sûreté de wilaya daté d’avant-hier, jeudi 20 juin, les efforts des éléments de la police générale, en collaboration avec la direction du Commerce et de la Promotion des exportations, se sont concentrés sur les contrôles des magasins règlementés. Le mercredi 19 juin, quarante locaux commerciaux ont été inspectés à Annaba, aboutissant à la saisie de 28 quintaux de viande rouge et blanche ainsi que de graisses impropres à la consommation humaine. Les commerçants impliqués ont été soumis à l’établissement de dossiers judiciaires pour leurs pratiques nuisibles à la santé publique. B. Salah-Eddine / A. C.