Le monde face à «l’équation hydrique» Une histoire d’eau, pas celle évoquée dans le court métrage de Godard e

Le monde face à «l’équation hydrique» Une histoire d’eau, pas celle évoquée dans le court métrage de Godard et Truffaut. Celle-ci raconte toute l’humanité, acteurs de premier rôle et figurants en même temps. Un scénario basé sur une menace réelle en forme de couperet tranchant au- dessus de nos têtes. En près de cinquante ans, la pression démographique a quasiment triplé le prélèvement d’eau douce et le monde a déjà soif. Avec une augmentation de la population de 80 millions d’individus en moyenne par an, la demande en ce précieux liquide, qualifié d’or bleu, a augmenté de près de 70 millions de mètres cubes par an. L’agriculture se taille plus de 70% de la consommation d’eau douce dans le monde. Selon un rapport des Nations unies, si rien n’est fait pour rationaliser l’utilisation de ce bien rare, les besoins en eau augmenteront de 70 à 90% en 2050. Une équation difficile à résoudre, tellement l’interdépendance eau/agriculture est très complexe. Le monde aura donc aussi faim. Les facteurs climatiques ne sont pas en reste. Ils constituent une autre source de préoccupation pour les ressources d’eau. Ainsi, le réchauffement de la planète, où les pays industrialisés peinent à limiter leurs émissions de gaz à effets de serre, contribue sensiblement à l’augmentation du niveau d’évaporation et de précipitations, avec, comme effet immédiat, un amoindrissement de la qualité de l’eau, avec des risques majeurs de pénuries dans de nombreuses régions du monde. Une situation qui engendre déjà des frictions et des tensions interétatiques, comme celles observées entre l’Égypte et l’Éthiopie autour du barrage de la Renaissance dans le Nil Bleu, entre la Syrie, l’Irak et la Turquie, sur la gestion du Tigre et de l’Euphrate, ainsi qu’ailleurs. Des points chauds plus ou moins maîtrisables pour l’instant, mais qui peuvent se transformer en véritables brasiers, du fait, faut-il encore une fois le préciser, que ce liquide est au cœur de la crise alimentaire mondiale qui frappe à nos portes. Ce stress hydrique n’épargne pas notre pays, qui a relevé le double défi d’étancher notre soif et d’assurer notre indépendance alimentaire, enjeux sécuritaires par excellence. Les pouvoirs publics avaient mis en exergue, à maintes reprises, la nécessité de généraliser les stations de dessalement de l'eau de mer tout au long du littoral algérien comme plan stratégique, d’autant que la technologie de maîtrise des stations de dessalement est devenue purement algérienne. Le président de la République avait, dans ce sens, donné des instructions, pour la création d'une agence chargée de renforcer les initiatives nationales visant le développement du dessalement, en plus de la mise en place d'un plan de formation visant à former des techniciens et du personnel qualifié, pour l'exploitation des installations de dessalement d'eau de mer. Fin 2022, instruction a été donnée pour la création d’une nouvelle spécialité académique, pour la formation d'étudiants et cadres algériens dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, avant d'ordonner, aux membres de l’exécutif, début 2023, de développer cette formation, à travers des partenariats avec des instituts et des universités de renommée internationale. Si le rôle de l’État est de veiller à la sécurité hydrique et alimentaire, celui de la société est de protéger cette ressource. La lutte contre la pollution des cours d’eau et de l’environnement, la chasse au gaspillage de ce liquide doivent faire partie intégrante du programme de l’éducation civique dans nos écoles. La citoyenneté, ça se mérite, car c’est une pratique de tous les jours, tout comme le respect et l’application des lois anti-gaspillage en vigueur. El Moudjahid