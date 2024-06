L’engouement d’une France pas sortie de l’auberge Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 22-06-2024, 11:00 Les mus

L’engouement d’une France pas sortie de l’auberge Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 22-06-2024, 11:00 Les musulmans pas assez blancs et pas assez fréquentables ! Recourir à la farce qui consiste à abreuver l’opinion de méchantes quantités d’histoires, aussi sordides et infructueuses les unes que les autres, n’aidera pas la famille Le Pen à sortir ses partisans de l’embarras dans lequel baigne leur pays. La diaspora algérienne, menacée dans sa présence sur les lieux par la nouvelle force politique qui se profile à l’horizon français, aura, le moment venu, de quoi s’interroger sur ce qui lui sera réservé. L’épargner à condition qu’elle se range aux côtés des forces réactionnaires assurées de peser sur la décision ? Ils n’ont pas eu le temps de souffler que déjà les voilà convoqués devant d’autres urnes, celles-là internes. Le chef de la droite, sans consulter les cadres de son parti, a couru se jeter dans les bras de l’extrême droite dont il partage plus la ligne politique. Traître à la cause des siens ? Ainsi, la France serait en danger et il deviendrait urgent de la défendre contre l’ennemi extérieur en la débarrassant des encombrants Algériens de France. Les partis de droite et d’extrême droite font leur campagne sur le dos de l’Algérie et des Algériens accusés d’être réfractaires aux règles de conduite en vigueur dans le pays hôte. Des musulmans auxquels il est reproché de fonctionner selon des normes propres à leur communauté dont les membres veilleraient à les faire respecter là où ils choisissent de s’implanter. Des règles qui enseignent, aussi, comment se conduire et l’attitude à adopter envers le pays hôte et l’entourage avoisinant. «Prenez-les tous», a dit le chef contesté par la droite républicaine qui ,plutôt que de s’inquiéter des risques qui menacent son pays, déplace le problème pour en charger les Algériens. Quand il dit «prenez-les tous», à quel «tous» fait-il allusion ? Oui, bien sûr, il y a les délinquants, les sans-papiers qui, selon lui, profiteraient d’aides dont seraient privés les citoyens français, les fichés S… Mais encore ? Parce que dans le «tous», il y a ceux qui portent la réussite de la France et contribuent à la promotion de son image à travers le monde. Le feuilleton promet d’être long. M. B.