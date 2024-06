Les partis battent la campagne La France découvre les programmes Une semaine avant la date du premier tour d

Les partis battent la campagne La France découvre les programmes Une semaine avant la date du premier tour des législatives anticipées en France, les partis en campagne électorale dévoilent à tout-va leur programme et les promesses qui le fondent. Donné largement en tête, le Rassemblement national dont le président Jordan Bardella a dévoilé dans un entretien au Parisien les principales mesures à caractère économique et politique mises sur une forte réduction de la TVA sur les énergies et le carburant (de 20% à 5,5%, promet-il) et ce, dès sa prise de fonction comme Premier ministre. Ce ne sera pas le cas pour les produits de première nécessité dont les Français verraient la couleur «dans un second temps», de même que pour l'abrogation de la réforme des retraites dont le RNI veut faire une mesure phare. Au plan santé, le RN veut limiter les soins de santé gratuits pour les étrangers en situation irrégulière. En outre, il dit vouloir abaisser la contribution de la France au budget de l'UE! Certaines promesses sont purement et simplement reportées à des jours meilleurs, Bardella arguant de la nécessité d'un audit pour une meilleure visibilité. Ayant comme priorité majeure une loi immigration qui doit «faciliter les expulsions de délinquants et d'islamistes» et surtout supprimer le droit du sol, il pense aborder ainsi «le temps des urgences» pour contenter son électorat même si la demande est beaucoup plus centrée sur la lutte contre le chômage. Quant à la préférence nationale sacro-sainte, le RN la consacre à l'attribution des logements sociaux, la révision de la loi SRU (quota des HLM pour les communes) et quelques autres sujets qui fâchent. À l'opposé, le Nouveau Front Populaire (NFP), coalition de la gauche française, prévoit une «rupture» immédiate, suivie trois mois plus tard par des «bifurcations» et, enfin les mois suivants, des «transformations». Mesure phare, l'abrogation de la réforme des retraites, bien sûr, mais aussi celle de l'assurance-chômage et la loi immigration. La gauche veut aussi l'indexation des salaires sur l'inflation et l'augmentation du SMIC à 1.600 euros net. Elle entend «bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret» avant une «grande loi pour le pouvoir d'achat». Ainsi, elle pourrait réduire les factures d'énergie, moteur de l'inflation depuis 2021, avec la révision de la taxe gouvernementale. Le NFP promet également d'augmenter les petites retraites, d'indexer les pensions sur les salaires et non l'inflation et de rétablir le système de reconnaissance de la pénibilité. Des mesures qui seraient financées par une hausse des cotisations. Il réaffirme sa volonté d'«abolir les privilèges des milliardaires», avec «un impôt de solidarité sur la fortune (ISF)», supprimé en 2018. Il entend en outre «rétablir l'exit tax», une mesure de lutte contre l'exil fiscal des contribuables et «généraliser la taxation des superprofits». Côté Renaissance, Emmanuel Macron avait donné les premières indications sur son projet. Pour «faire des économies sur «le budget 2025», et renforcer le pouvoir d'achat de la classe moyenne, un nouveau budget serait élaboré cet été, assorti d'un plan de lutte contre la fraude fiscale. Il y aura une baisse des factures d'électricité de 15% «dès l'hiver prochain», soit «200 euros de moins» sur les factures, «grâce à la réforme du marché européen de l'électricité». Attal promet même «des achats groupés» de fournitures scolaires pour baisser le prix jusqu'à 15%. Les supermarchés pourront ainsi proposer des «packs» de fournitures dont les prix baissés seront issus de négociations entre l'Etat et des fournisseurs. Chaabane BENSACIChaabane BENSACI 00:00 | 24-06-2024 Share