En Croyant Tirer Sur Un Sanglier : Un Braconnier Abat Son Compagnon Lors D’une Battue Nocturne À Berrahal EDIT

En Croyant Tirer Sur Un Sanglier : Un Braconnier Abat Son Compagnon Lors D'une Battue Nocturne À Berrahal EDITEUR - 23 JUIN 2024

L'incident s'est passé dans la nuit du jeudi à vendredi passé, au lieu-dit « El H'Mara », zone forestière située entre les communes de Berrahal, Treat et Oued El Aneb, non loin de la décharge commune, lors d'une partie de chasse nocturne de gros gibier. Atteint grièvement au cou et au ventre, la victime, un quinquagénaire, a été évacuée au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd d'Annaba, a rendu son dernier souffle au troisième jour de son hospitalisation, soit avant-hier, samedi 22 juin. Il a été inhumé le même jour au cimetière de « Boushaba » de la commune de Berrahal. Selon des informations, recueillies auprès des voisins, la victime aurait été touchée mortellement à la nuque et au ventre par des tirs de chevrotine, lancés par son compagnon qui croyait tirer sur un sanglier. La victime, qui chassait le gros gibier avec un groupe d'amis composé de quatre personnes, ne possédait pas de permis de port d'armes, le fusil de chasse appartenant à une autre personne, révèle-t-on. Il convient de signaler que, selon les riverains, la zone de chasse, théâtre de ce drame, est très prisée par les chasseurs de gros gibier, compte tenu de la présence permanente de sangliers, en raison de sa proximité avec la décharge communale, où les bêtes viennent « brouter » dans les ordures ménagères. Âgé d'environ 45 ans, le chasseur incriminé a été présenté, dans l'après-midi d'hier dimanche, devant le tribunal de Berrahal, pour blessures accidentelles par arme à feu, ayant entraîné la mort de son « ami ». Après son audition par le magistrat instructeur en charge de cette affaire, L'auteur a été placé sous contrôle judiciaire B. Salah-Eddine