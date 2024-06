France: le premier ministre exclut la démission de Macron après les législatives 23 juin 2024 1:27 Publié pa

France: le premier ministre exclut la démission de Macron après les législatives 23 juin 2024 1:27 Publié par admin Aucun commentaire DIA-23 juin 2024: Le premier ministre français, Gabriel Attal, a exclu l’éventualité de démission du président de la République Emmanuel Macron après les élections législatives anticipées. « Quel que soit le résultat, le président sera toujours président. La seule question, c’est de savoir qui sera premier ministre, quelle majorité gouvernera », a-t-il indiqué lors d’un entretien avec Le Parisien. Selon lui, le pays se trouve actuellement « au carrefour de son histoire » et « il faut en revenir à l’essentiel: les valeurs ». Évoquant la place dans les sondages sur les intentions de vote de la coalition présidentielle – qui n’arrive que troisième – Gabriel Attal s’est montré optimiste : « On part de loin, c’est sûr. Mais on se bat. Il y a deux semaines, on était à 14%. Aujourd’hui, on est entre 20% et 22% d’intentions de vote. La dynamique est de notre côté. » Emmanuel Macron a décidé le 9 juin de dissoudre l’Assemblée nationale (la chambre basse du parlement français) sur fond de défaite de ses partisans aux élections européennes. Le premier tour des législatives anticipées est prévu pour le 30 juin et le second pour le 7 juillet.