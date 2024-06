Horreur au CHU de Sétif : Une bagarre sanglante provoque la fuite du personnel médical Par Amina Aouadi 24 ju

Horreur au CHU de Sétif : Une bagarre sanglante provoque la fuite du personnel médical Par Amina Aouadi 24 juin 2024 à 10:35 Sétif, le 22 juin 2024 – Le Centre hospitalo-universitaire, CHU- Mohamed Abdelnour Saadana– à Sétif a été le théâtre d’une violente bagarre entre deux gangs armés provoquant une panique générale et une fuite du personnel médical. Selon le journal Ennahar, la bagarre, impliquant plus de 10 individus, a éclaté vers 3 heures du matin dans le hall de l’hôpital. Les protagonistes, munis d’armes blanches telles que des poignards, des bâtons et même des chiens dangereux, se sont affrontés sans retenue, causant des dégâts importants à la structure et blessant plusieurs personnes. 🟢 À LIRE AUSSI : Assassinat d’une infirmière à Aïn Nadjaa : deux suspects mis en examen et écroués La violence de la scène a provoqué une terreur indescriptible parmi les patients et le personnel médical, qui ont immédiatement pris la fuite pour se protéger. L’hôpital a été plongé dans le chaos, tandis que les forces de l’ordre tentaient de ramener le calme. Guerre des gangs sanglante au CHU de Sétif : blessés, dégâts matériels et fuite collective du personnel médical Cette violente bagarre s’est déroulée sous les yeux des caméras de surveillance de l’établissement. Une patrouille de police était également présente sur les lieux au moment des faits et a pu intervenir rapidement pour mettre fin aux affrontements. Les forces de l’ordre, appuyées par des unités de la BRI, ont procédé à l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans cette bagarre. Les circonstances exactes de l’incident et les motivations des protagonistes font l’objet d’une enquête par les services de police. Les personnes arrêtées font face à des accusations graves, notamment d’attaque contre un établissement public, de destruction de biens publics, de violence aggravée et de mise en danger de la vie d’autrui. Les suspects attendent désormais la qualification des faits par le procureur de la République auprès du tribunal de Sétif. 🟢 À LIRE AUSSI : Un jeune homme de 19 ans étrangle sa mère et la tue à Djelfa La gravité des accusations et les instructions fermes du président de la République pour lutter contre le phénomène des guerres de rue laissent présager des sanctions sévères à l’encontre des coupables.