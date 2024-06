BMS – Météo Algérie : le mercure dépassera les 49 °C dans ces régions ce lundi 24 juin ! Par Nour.C 24 juin 2

BMS – Météo Algérie : le mercure dépassera les 49 °C dans ces régions ce lundi 24 juin ! Par Nour.C 24 juin 2024 à 1:08 Alors que nous avons entamé une nouvelle semaine de ce mois de juin, la canicule et un temps chaud persistent dans plusieurs régions de l’Algérie. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas d’Adrar, In Salah, Ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Cette alerte de niveau 2 prévoit des températures maximales atteignant et dépassant les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. Ce BMS restera en vigueur ce lundi 24 juin. Selon les prévisions météo de l’ONM, les maximales prévues aujourd’hui dans les régions côtières varieront entre 25 et 31 °C, alors que dans les régions intérieures et les hauts plateaux, le mercure oscillera entre 25 et 38 °C. Au niveau des régions sahariennes, les températures atteindront des sommets, fluctuant entre 37 et 49 °C. À LIRE AUSSI : >> Boumerdès : un incendie dévastateur menace le port de Zemmouri Météo Algérie signale également la persistance d’un temps caniculaire de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central, mais aussi sur l’extrême Sud et Illizi. Les températures élevées prévues aujourd’hui soulignent l’importance de la vigilance face aux effets que peut avoir la chaleur intense. Il faut donc s’hydrater et boire régulièrement de l’eau, mais aussi éviter de s’exposer durant les heures les plus chaudes de la journée. Le temps en Algérie ce 24 juin : quel temps faut-il prévoir ? Alors que la canicule persiste dans différentes régions du pays, le bulletin météo de ce 24 juin annonce des conditions météorologiques contrastées à travers le territoire. Dans les régions Ouest et Centre du pays, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra tout au long de la journée. Au niveau des régions de l’Est, Météo Algérie prévoit le développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée. Ces orages pourraient engendrer des averses de pluie et/ou de grêle par endroits, notamment sur les Aurès. À LIRE AUSSI : >> Alger : un important axe routier fermé à la circulation pendant au moins 6 mois En ce qui concerne notre grand Sud, les prévisions pour ce lundi annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara Central et le Sud des Oasis. Des foyers orageux isolés pourraient se développer dans l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili durant l’après-midi et la soirée, apportant quelques pluies par endroits. Les autres régions du Sud bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé en général.