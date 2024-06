France / Emigration : atmosphère délétère et discrimination en roue libre par Abdel Boulghabra* Il n'est pl

France / Emigration : atmosphère délétère et discrimination en roue libre par Abdel Boulghabra* Il n'est plus utile de mettre en garde ou d'affirmer qu'un typhon discriminatoire souffle, avec vigueur sur la France, aujourd'hui, alors même que des usines de propagande telle que C-NEWS ou BFM-TV se chargent de le faire savoir avec audace, sans retenue ni complexe, bombant le torse fièrement et affichant l'arrogance, le sourire le plus hideux de l'espèce humaine. Les dernières élections européennes sont venues, à point nommé, pour éclairer et confirmer ces dérives. Soumise aux coups de boutoir récurrents de politicards en quête d'assise populaire, d'assise électorale, sans disposer pour autant de colonne vertébrale ou de perspectives apaisées pour une France sereine, ils renvoient, aujourd'hui, une image du pays combien triste et dégradée au regard de son aura légendaire et des envolées lyriques et programmatiques du haut des perchoirs républicains des Emile ZOLA, Jean JAURES ou autres Lamartine et De Gaulle. Hommes-symboles de droiture, ces derniers savaient fixer le cap à suivre par une vision claire et juste pour des futurs fraternels, affranchis de toute obédience extérieure, imprimant ainsi un ADN singulier à la France qui ont fait d'elle une puissante locomotive dans un passé récent. En comparaison, ceux qui leur ont succédés renvoient une image dégradée de petits «capitaines de pédalos». Hormis feu Jacques CHIRAC, le dernier des Mohicans, les suivants se comportent en simples télégraphistes, coursiers ou liquidateurs d'entreprises en cessation de paiement. Gérant comme ils le peuvent le solde des créances contractées auprès de «La France-Afrique» et des anciennes colonies contre lesquelles ils nourrissent rancœur et rancune, entretenus par une noria de nostalgiques et d'enragés qui n'ont comme repères historiques que la haine et le rejet de toute différence. C'est comme s'ils s'étaient fixés pour mission d'ériger une braderie géante pour liquider les acquis humanistes d'une France historique et assumer, toute honte bue, un atlantisme invendable et un repli sur soi exacerbé et commercialisé par ces indus occupants, en majorité français cocotte-minute, naturalisés de fraîche date et qui portent des patronymes bien étranges et étrangers à la Gaule. Personnages clivant, contestés, obséquieux et dépositaires d'un racisme débridé qu'ils portent comme un titre de gloire sur le plat de leurs fronts, à travers des postures rédhibitoires et des discours inflammables. En fait, c'est depuis l'usage par un certain N. SARKOZY (2007 et 2012) du discours vindicatif et insultant, promu en programme politique que tout ce que la France compte de déclassés et d'insignifiants s'est senti pousser les ailes de l'impunité pour se hasarder, avec rage et fureur, sur les chemins fangeux de la déchéance humaine. Cette imposture historique a permis qu'il soit élevé, accidentellement, au rang de Président et lui assure dans la république d'aujourd'hui une impunité totale pour ce volet de son action. Cependant, il faut souligner que cet erreur politique, condamnée par la justice française et toujours sous le coup de multiples procédures (cinq pour l'instant) en cours et en appel, a élevé en vertu cardinale la parole raciste, la discrimination et la xénophobie, essentialisant les communautés de migrants maghrébins et subsahariens et traitant la banlieue dans son ensemble de « racaille » et l'Africain d'homme peu évolué. Rassurés par des boucliers immunitaires le plaçant au-dessus des lois et des règles élémentaires de la bienséance, ces disciples de la haine et de l'anathème, s'attèlent, désormais, à promouvoir l'humiliation, la rumeur et les faks-¬news comme projet politique avec pour cœur de cible tous les musulmans de France. C'est un vaste programme politique qui se fixe pour objectif, la contamination de tous les pays de l'espace européen et rejeter à la mer cette «vermine» venue pour procéder au «Grand Remplacement» cher à E. ZEMMOUR. Sur le champ de tir, ils se font concurrence à qui flingue au mieux les Toufik, Naïma, Mamadou ou Hapsatou, ces êtres venus d'ailleurs, même s'ils sont nés dans l'Hexagone. Globalisés dans leur ensemble par les diverses composantes de cette métastase, ils s'enhardissent chaque jour un peu plus pour descendre en flamme là où ils passent, ces Français de la diversité, quels que soient leurs comportements, leurs statuts ou leurs réussites. Dans ce contexte-là, il y a bien sûr des têtes qui émergent un peu plus que les autres et des langues bien plus fourchues et plus incendiaires que d'autres. S'il fallait personnifier cela en mettant un visage sous le vocable de « crapule des médias » on ne trouvera pas mieux que d'y glisser celle de Pascal PRAUD, que la chaine de la haine du milliardaire Vincent BOLLORE, raciste de conviction, à savoir C-NEWS, a élevé au rang de responsable d'émission et l'a affublé du titre de journaliste. C'est pourquoi il n'y a plus rien à espérer de ce côté-ci de la facho-sphère bien installée et pour un long temps, dans ces médias qui furent dans un passé récent les caisses de résonnance des postures humanistes et anticoloniales des André MALRAUX, Jean Paul SARTRE, Simone de BEAUVOIR et dont la réputation a été construite patiemment par les P. DESGRAUPES, P. DUMAYET et autre Hubert BEUVE-MERY ou Louis PLENEL. Par contre, il y a bien lieu de souligner «les talents buccaux et verbaux» de cette tête de gondole de Sanitaires-News, toujours à la recherche de la consécration supranationale pour pouvoir laisser à jamais sa marque de fabrique indélébile dans l'histoire des extrêmes de l'ultra droite française et européenne. Celles-là même qu'on a du mal à qualifier, au jour d'aujourd'hui, avec justesse et clarté. Petit par le talent, répulsif par ses postures, sans épaisseur intellectuelle, il n'existe médiatiquement que par la démesure de son islamophobie, son racisme aiguisé, sa détestation exacerbée de l'étranger non judéo-chrétien. Il se distingue surtout par une soumission totale à la communauté organisée allant jusqu'à affirmer avec aplomb et certitude que « la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas celle d'un enfant juif » dans ce qui se passe à Gaza. Au vu de ce qu'il sème et de ce qu'il essaime à longueur d'antenne, c'est en réalité la rage contenue, en son for intérieur, qui le hisse au rang du digne représentant, très proche des fantasques personnages du troisième Reich allemand qui ont martyrisé, dans un passé encore récent, bien des millions d'êtres humains et l'histoire. Notons simplement que pour s'identifier à son inspirateur, il entretient déjà une mèche bien ajustée sur le front, une gestuelle et des mimiques imitant à l'identique les ténors des années trente du Reichstag. Pour être authentique, il ne lui reste donc plus qu'à teinter sa tignasse en noir de jais et se laisser pousser cette petite moustache taillée au carré si inimitable pour qu'il puisse s'identifier totalement à la copie de l'original. Ainsi, il pourra se targuer d'être le clone parfait et faire illusion, à tous points de vue, à sa référence qui a marqué profondément de son empreinte le siècle dernier, faisant des émules et donnant naissance à une lignée de haineux enragés clonée à son effigie. Avec des propos sibyllins il donne l'impression, qu'après un catéchisme en latin suivi à l'église rigoriste du Chardonnet au cœur de Paris, il a intégré le chœur des « petits chanteurs à la Croix de Bois », ce qui l'a conduit à ne pouvoir supporter la différence religieuse et l'autre manière de croire en l'unicité de Dieu, née dans cette contrée lointaine, au cœur du désert d'Arabie. En entrant dans la vie active il s'est essayé d'abord à l'exercice approximatif du journalisme sportif, en endossant avec vilénie et bassesse le rôle du soumis, du lèche-bottes et du souffre-douleur, du commentateur sportif feu Thiery ROLAND dépositaire de l'émission Télé-Foot sur la chaine TF1. Par la suite et par la grâce de V. BOLORE, il fut ressuscité par la chronique politique et l'animation d'émissions incendiaires, campant le rôle du groom de service d'Eric ZEMMOUR, Jordan BARDELLA et Marine LEPEN sur des radios-poubelles et télé WC-NEWS, chaîne de télévision qualifiée par toutes les intelligences d'esprit et de cœur que compte l'Hexagone, de média du «TOUT-À-L'ÉGOUT». Désormais «une Kommandantur du Talk-Show» sur les ondes d'Europe1 et sur la chaîne d'information en continu, lui est dédiée. Il y officie en parallèle avec Christine Kelly, estampillée «négresse de service », et d'un autre pyromane-pervers, Jean-Marc MORANDINI, raciste confirmé, doublé d'un détraqué sexuel. Condamné pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs à la peine d'un an de prison assortie d'une obligation de soin de deux ans avec inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) il sévit encore aujourd'hui sur l'antenne de V. Bolloré. Cette condamnation n'a nullement convaincu la chaîne à le suspendre ou l'empêcher de continuer à squatter impunément les ondes et les plateaux télé avec la bénédiction de ce que le tout Paris compte de politicards de droite, d'extrême droite, d'ultra droite et d'islamophobes en quête du firmament. Pascal PRAUD, cette farce médiatique et cette statue douteuse a été déboulonnée récemment en un tour de main, le temps d'une parodie de vingt minutes réalisée par Malik BENTALHA débaptisée pour l'occasion « L'HEURE DE TROP ». Ce sketch qui imite à la perfection certaines raclures qui sévissent sur le plateau de l'émission dénommée « L'HEURE DES PROS », à savoir Pascal PRAUD en personne, le clown Hassan CHELGHOUMI, l'alcoolique Élisabeth LEVY, l'irrespirable William GOLDNADEL et d'autres rats d'égouts du même calibre, est devenue virale en l'espace de 24 heures sur les réseaux sociaux. Selon les chiffres fournis, elle a cumulé en un temps record plus de trente millions de vues et quinze millions de likes. Comme quoi, aujourd'hui, il ne suffit plus de faire main basse sur les grosses cylindrées de l'information pour pouvoir orienter la communication, distiller les messages qu'on veut et faire avaler au citoyen lambda toutes les couleuvres possibles et imaginables. Prendre ses vessies pour des lanternes est devenue problématique avec l'explosion des réseaux sociaux, ces canaux d'information parallèle. L'alternative et l'altérité sont donc là, vivantes, inventives et dynamiques pour neutraliser cette propagande tricotée par les officines spécialisées et distillée en France par un système médiatique conséquent soumis à des puissances financières qui possèdent et maîtrisent totalement tous les moyens de communication et canaux d'information. Les propriétaires des chaînes en continu et les responsables d'autres médias ne se gênent plus pour afficher leur disposition à porter la parole obséquieuse, souffler sur les braises et lever des armées de racistes xénophobes. Donc, c'est sous l'œil attentif et alerte de cette police de la pensée, mise en place par qui de droit, pour filtrer, orienter, surveiller les interventions des uns et des autres et sommer les chroniqueurs à tenir le discours inflammable souhaité, quitte à distiller des allusions mal intentionnées ou en zoomant sur les faits divers du quotidien à longueur d'antenne. Dirigé par des donneurs de l'ombre, cette nébuleuse connue mais non reconnue, fabrique et met à disposition le dictionnaire des éléments de langage auquel il faut se référer pour colporter sur tous les plateaux télés le discours pré-écrit de ces journaleux vénaux et véreux afin qu'ils pilonnent en continu les esprits et réinitialisent la pensée dominante. Le zèle de ces supplétifs de la plume et du micro est tel qu'ils outrepassent, devancent même les désirs de leurs mentors si bien qu'ils poussent pour l'institutionnalisation de la discrimination et de l'essentialisation systémique de la Communauté musulmane de France. Désormais, il est question d'insérer sournoisement dans la Constitution quelques monstruosités façonnées par des cerveaux éclatés et sédimentés par la haine. Malgré tous les rappels à l'ordre émis par l'ARCOM (Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique qui a remplacé le Conseil de Surveillance de l'Audiovisuel), rien n'y fait. C-NEWS autant que BFM-TV persistent et signent, demeurent droit dans leurs bottes en soutenant une argumentation débile, se faisant l'organe pédagogique de la loi sur l'émigration et manifestant clairement leur soutien sans réserve aux massacres de GAZA par la promotion de la haine de l'Arabe en général et du musulman en particulier. C'est sans vergogne qu'ils déroulent le tapis rouge sous les pieds de quelques transfuges-alibis, issus de la diversité, de préférence musulmane en quête d'ascension sociale et de visibilité pour soutenir ces postures et ces discours nauséabonds portées par les ZEMMOUR, LEPEN, BARDELLA, VALLS, MORANO, SCIOTTI, ESTROSI et consorts. Pascal PRAUD, Eric BRUNET, Marc MORANDINI, Christine KELLY, Ruth ELKRIEF, Benjamin DUHAMEL, etc ..., constituent ce bataillon de choc, sans état d'âme qui tire ses repères idéologiques de la réflexion des extrêmes de la droite et met ses services à la disposition de tous les nostalgiques de l'Algérie française et du Lepénisme. Longtemps laissés pour compte sur le bord du chemin par les médias lourds, ils jubilent, aujourd'hui, avec cette prise en otage de tous les moyens de communication et d'information pour mener à bien une revanche intériorisée depuis des décennies sur l'authentique intelligentsia française, celle-là même qui a toujours porté, de par le monde, la parole équilibrée, indépendante et juste de la France. Autant par leurs écrits que par l'honnêteté de leurs positionnements lors des faits saillants historiques, ces femmes et hommes de cœur qui honorent l'identité et l'histoire de la nation française ont toujours sur faire les bons choix, c'est-à-dire la préférence de l'humain, le frère, l'égal et le libre. *Universitaire