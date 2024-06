Le Pen, le beurre et l'argent du beurre par Abdou BENABBOU En France, le Rassemblement national, parti d'e

Le Pen, le beurre et l'argent du beurre par Abdou BENABBOU En France, le Rassemblement national, parti d'extrême droite a l'intention d'interdire les emplois sensibles aux binationaux. Un des siens, responsable organique, avec un lob artistique commence par viser les Russo-Français mais on sait sur qui il pointe le doigt. On connait aussi la vraie et très large définition que le parti de Marine Le Pen accorde à la sensibilité car il n'a jamais cessé de la croiser avec les dénis sous toutes leurs formes. Pour preuve, il n'éclaire pas cependant sur la sensibilité qu'il accorde aux secteurs d'activités qu'il voudrait viser se contentant de souligner que seuls les secteurs médical et de la recherche leur seront autorisés. La duperie du langage ne parvient pas à voiler le poids des mots lorsque tout est sensible dans la marche cadencée et diversifiée d'un pays. La vie économique et sociale est si tentaculaire pour que les emplois et métiers sont imbriqués pour que l'activité générale soit sensible. L'éboueur franco-malien que le Français de souche n'acceptera jamais de suppléer, n'occupe-t-il pas un emploi sensible par le décrassage qu'il apporte à la France ? Puis l'inconséquence dans la dernière sortie verbale du vice-président du Rassemblement national est poussée à sa dernière limite quand il affirme qu'un chirurgien ou un chercheur n'occupent pas des emplois sensibles. Sa philosophie rejoint celle développée et pratiquée par ses aïeuls pendant de longs siècles. Elle a toujours tablé sur le beurre et l'argent avec. A plusieurs égards, le numéro 2 du RN n'a pas besoin de légiférer sur la question, si tant est qu'il arrive au pouvoir, car le barrage dressé contre les binationaux pour les emplois est déjà érigé. Et il n'est pas seulement présent dans le monde de l'emploi. L'euphémisme du responsable du Rassemblement national est finalement d'une clarté infaillible. La présence des binationaux serait inéligible puisque tout est sensible.