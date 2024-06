France : Bardella veut interdire “les postes stratégiques de l’État” aux binationaux Par rima.a 25 juin 2024 à 9:56 À un mois des législatives, en France, le président du parti politique du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dévoilé un programme allégé, mais surtout jugé discriminatoire, dans lequel il entend priver les Français binationaux de certains postes publics. C’est un programme choc du Rassemblement national, dévoilé par Jordan Bardella qui aspire devenir le futur Premier ministre français. D’ailleurs, l’homme politique a confirmé, lors d’une conférence de presse tenue lundi 24 juin 2024, sa volonté d’interdire les postes stratégiques de l’État aux français binationaux. Bardella assume sa volonté de réserver les postes stratégiques de l’État aux citoyens français Après avoir dévoilé ses intentions d’interdire le droit du sol pour accéder à la nationalité française, Jordan Bardella pousse un peu plus les axes principaux de ce programme jugé discriminatoire. Lundi, il a affirmé qu’il empêcherait les binationaux d’exercer dans des postes stratégiques de l’État. “Oui, je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l’État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français… notamment dans le domaine de la défense” a-t-il déclaré lors de ce point de presse sans détailler cette proposition, mais tout en assumant discriminer parmi les Français ceux disposant d’une nationalité étrangère. Pour se justifier, Jordan Bardella a fait savoir que ces mesures seront prises en nom de la lutte contre “les ingérences étrangères“. Une fois appliqué, le programme du RN affecterait des millions de personnes, en France, sur des centaines de milliers d’emplois. “Quand vous êtes Franco-ceci ou Franco-cela, vous êtes Français et vous avez évidemment les mêmes droits que n’importe quel Français” a déclaré, de son côté, Sébastien Chenu. En effet, le député a fait savoir que ce projet passera par une “loi organique et un décret” et assure que les autres binationaux disposeraient des mêmes droits que les autres. Et ce, contrairement au projet du RN dévoilé en 2022, a confirmé l’élu qui avait, précédemment, défendu la suppression de la double nationalité.