“Les étrangers dehors” : en France, une soirée à caractère raciste suscite un tollé Par rima.a 23 juin 2024 à 9:49 La polémique enfle à nouveau en France. Notamment en raison d’une soirée qui est loin d’être ordinaire. Sous le slogan “Les étrangers dehors”, l’événement, qui est censé avoir lieu le 28 juin 2024 à Rouen, suscite un tollé, poussant le maire de la ville à saisir le parquet. En effet, le maire, Nicolas Mayer-Rossignol, dénonce une soirée à caractère xénophobe et raciste et a annoncé avoir saisi le parquet et la préfecture à l’encontre de cette soirée. Le maire de Rouen saisit le parquet contre une soirée baptisée “Les étrangers dehors” Tout a commencé lorsque le bar de “droite identitaire“, Le Mora, a publié une affiche sur ses réseaux sociaux annonçant l’organisation d’une soirée, pour le 28 juin 2024, intitulée “Ausländer Raus“, notamment les étrangers dehors en allemand. L’affiche, qui fait la réclame de la soirée, arbore un ananas et un cocktail tropical en premier plan, mais aussi l’expression “Ausländer Raus” déclinée en rose et bleu avec des lettres prenant la forme de néons. Cette publication a soulevé une vague d’indignation et de réactions sur la toile. De son côté, le maire de Rouen, en l’occurrence Nicolas Mayer-Rossignol, a dénoncé sur une publication mise en ligne sur X, une soirée à caractère “Xénophobe“. “Une soirée ‘‘Les étrangers dehors’’ n’a rien à faire à Rouen, ni nulle part en Europe“, a-t-il déclaré avant de préciser qu’il avait aussi saisi la préfecture. Par ailleurs, l’élu estime que ces propos représentent une infraction à “l’article 1 de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe” et l’organisation de cet événement peut “relever d’une qualification pénale“.