small font medium font large font Fournaise sociale et politique française par Abdou BENABBOU Le lourd impai

small font medium font large font Fournaise sociale et politique française par Abdou BENABBOU Le lourd impair fait par le président français Emmanuel Macron est d'avoir mis dos à dos ce qu'il entend par les deux extrêmes. Si cet exercice de funambule lui avait réussi pour conquérir l'Elysée à deux reprises, le remue-ménage politique actuel en France démontre qu'il a échoué à planifier une nouvelle mode de gouvernance aux antipodes des alternances des pouvoirs. De son engagement, il n'a récolté que l'effritement d'un macronisme à cheval sur plusieurs idéologies opposées. Le mélange du chaud et du froid de sa politique a été inopérant et n'a pas eu raison de l'ébullition sociale qu'a amplifiée une crise économique désarmante. A quelques jours des élections législatives, il tente de refaire le coup sans grande conviction se contentant d'affirmer qu'il restera président jusqu'au bout de sa mission en envoyant son chef du gouvernement au charbon. Dans la continuité, allant selon des sondages vers l'échec, il renouvelle une campagne électorale dont le gain n'est pas assuré. Les sondages lui promettent une nouvelle défaite. On imagine dès lors la fournaise dans laquelle la France ira plonger. L'erreur manifeste est de renforcer la fragmentation des intentions des votes des électeurs. Usée par la guéguerre des clans et noyée dans une situation sociale désastreuse, et faute de s'allier à une force politique capable de l'extraire du marasme, la population française devient encline à nocer avec l'extrême droite géniale dans le commerce des rêves. Quand ils atteignent le plus haut degré du désarroi, les peuples ont depuis toujours la particularité de se laisser nourrir de mirages et de vents. Dans la pénible aventure qu'il a engagée, le président français devrait se réarmer des idées qui l'ont conduit à l'Elysée et battre le rappel des électeurs de tous bords pour barrer la route à ceux qui entendent renouveler ce que l'histoire a produit de plus dramatique.