L’Algérie est prête à construire des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza (Vidéo) 26 juin 2024 1:12 Pu

L’Algérie est prête à construire des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza (Vidéo) 26 juin 2024 1:12 Publié par admin Aucun commentaire DIA-25 juin 2024: Les autorités algériennes sont prêtes à construire des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza palestinienne, d’après le président algérien Abdelmadjid Tebboune. « L’Algérie est déterminée à construire dans les plus brefs délais deux ou trois hôpitaux pour la bande de Gaza pour aider les équipes médicales sur le terrain et leur permettre de soigner ceux qui ont souffert du génocide commis par l’entité sioniste [Israël] », a souligné le président algérien lors de sa visite du stand de l’armée à la Foire internationale. Le président algérien a indiqué que l’hôpital de campagne, dont la construction pourrait prendre dix à quinze jours, comprendra une salle destinée aux opérations et à la stérilisation, et sera doté de tous les équipements médicaux les plus modernes. Auparavant, l’Algérie avait envoyé des avions d’aide humanitaire à la population de la bande de Gaza en solidarité avec le peuple palestinien. Fin novembre 2023, une trêve humanitaire temporaire négociée par l’Égypte et le Qatar a été conclue. Elle a duré une semaine, au cours de laquelle 110 otages ont été libérés, selon Israël. Le 1er décembre, le cessez-le-feu a été rompu et les combats ont repris et se poursuivent à ce jour.