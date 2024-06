ACTUALITÉ NATIONALE La pastèque algérienne débarque en France (Vidéo) 25 juin 2024 8:35 Publié par admin D

ACTUALITÉ NATIONALE La pastèque algérienne débarque en France (Vidéo) 25 juin 2024 8:35 Publié par admin DIA-25 juin 2024: La pastèque algérienne débarque en France. Elle est disponible au niveau de Rungis, le plus grand marché de gros de France. C’est dans ce marché que s’approvisionnent les commerces et les restaurants de Paris et de sa région ainsi que ceux d’autres régions de France. Les premiers arrivages ont eu lieu ce lundi 24 juin, selon un vendeur sur place, qui a posté une vidéo qui devient virale. « Pour l’instant un semi-remorque est rentré, c’est-à-dire 32 palettes. C’est exceptionnel et on n’a jamais vu ça depuis 30 ans que je fais Rungis. Je vous assure que c’est une grande fierté de trouver de la face algérienne », explique-t-il dans sa vidéo. Avec un chiffre de production de 2.20 millions de tonnes de pastèques, l’Algérie est à la tête des producteurs arabes de ce fruit, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO. Cette importante production de la pastèque a propulsé l’Algérie au 5e rang des producteurs mondiaux de la pastèque derrière la Chine, la Turquie, l’Inde et le Brésil. En ce sens, la Chine, plus grand producteur mondial de la pastèque, a enregistré un chiffre de 58.96 millions de tonnes de pastèque cette année. La Turquie, quant à elle, est seconde de la production mondiale avec ses 3.87 millions de tonnes. L’Inde et le Brésil sont 3e et 4e du classement FAO avec 2.49 et 2.27 millions de tonnes respectivement. L’Algérie clôt le podium mondial avec ses 2.20 millions de tonnes en 2023. Dans une étude qui date de 2021, l’Algérie a produit 2.095 millions de tonnes de pastèques. Un chiffre qui a augmenté en 2023 avec les 2.20 millions de tonnes, selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Amel Bouchaib