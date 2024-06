Spaceport America Cup 2024 : une fusée réalisée par des Algériens prend son envol aux USA Par rima.a 26 juin 2024 à 10:07 La dernière édition de la plus importante compétition intercollégiale, Spaceport America Cup, touche à sa fin, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à l’université du New Mexico. Cet événement a, une nouvelle fois, mis en lumière les prouesses techniques et les compétences de milliers d’étudiants venant des quatre coins du monde. Sur un total de 152 équipes qui se sont inscrites à cette compétition, un record de 122 groupes ont été retenus pour faire le voyage au sud du New Mexico et faire décoller leurs projets au ciel des États-Unis d’Amérique. Des étudiants algériens réussissent à faire décoller leur fusée aux USA La compétition, qui s’est tenue du 15 au 22 juin 2024, a permis de mettre en avant les étudiants les plus brillants et les plus dévoués des écoles et des universités du monde entier. L’Algérie a pris part de ce prestigieux événement, grâce à la participation des étudiants de l’École nationale polytechnique d’Oran, Maurice Audin. En effet, après avoir réussi à faire décoller leur première fusée, Atakor, dans le ciel américain, en 2023, l’équipe SkyDz revient en force et déterminés, comme jamais, à réussir leur nouveau projet. Rappelons, lors de leur précédente participation, ont perdu leur fusée, dans l’espace, après son lancement. Cette année, SkyDZ s’est affronté avec d’autres étudiants internationaux dans la catégorie du “10K COTS”. Avant de réussir le lancement de ce projet, ces étudiants algériens ont surmonté un ensemble d’épreuves mesurant la qualité de leur réalisation et mettant en pratique leurs connaissances et leurs compétences en la matière. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Beddari a partagé une vidéo du lancement de cette fusée, accompagnée d’un message d’encouragement et félicitations pour SkyDZ.