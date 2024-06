Bachir Belloumi à l’OM, transfert imminent ? Par Zakaria S 26 juin 2024 à 16:02 Très convoité, Bachir Bellou

Bachir Belloumi à l’OM, transfert imminent ? Par Zakaria S 26 juin 2024 à 16:02 Très convoité, Bachir Belloumi devrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Les négociations battent leur plein et le joueur pourrait officialiser bientôt sa venue au club phocéen. Bachir Belloumi a réalisé une saison appréciable en championnat portugais avec Farense. Avec 7 buts et 4 passes décisives en 33 matchs, ses statistiques plaident en sa faveur et le moins que l’on puisse dire, elles ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. En effet, l’international algérien de 21 ans ne manque pas d’offres. Plusieurs clubs voudraient s’offrir ses services lors du mercato estival. Mais la piste la plus sérieuse, c’est celle menant vers l’Olympique de Marseille. Ce dernier, a négocié avec Farense, mais sans parvenir à un accord, en ce qui concerne notamment l’aspect financier. Selon plusieurs médias français, le club phocéen est revenu à la charge pour l’attaquant des Verts. À cet effet, il a revu son offre à la hausse puisqu’il a proposé environ 6 millions d’euros. C’est d’ailleurs le prix fixé par le club portugais pour céder Belloumi. Du coup, on s’attend à ce que ce dernier va enfin bénéficier d’un bon de sortie pour rejoindre l’OM. L’OM a doublé le FC Séville Outre l’Olympique de Marseille, Bachir Belloumi est également convoité par le FC Séville. C’est le média espagnol spécialisé dans le mercato, Fichajes.com, qui évoque déjà un début de négociation entre le club espagnol et le FC Farense. Selon la même source, c’est le nouvel entraineur du FC Séville, Garcia Pimienta, qui a recommandé l’international algérien. La même source révèle aussi que le club espagnol a proposé une somme de 3 millions d’euros pour s’offrir l’enfant de la légende du football algérien, Lakhdar Belloumi. Mais l’OM a finalement doublé le FC Séville. Jusqu’à preuve du contraire, son offre répond aux attentes des responsables du club portugais Farense. Dans le cas où son transfert à l’Olympique de Marseille se concrétise, Bachir Belloumi serait le cinquième joueur algérien à jouer au club phocéen, après Djamel Belmadi, Salim Arrache, Karim Ziani et enfin Foued Kadir. Recommandé par