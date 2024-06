Commerce et tourisme en Afrique en 2024 L’Algérie gagne en attractivité Placeholder LSA PUBLIÉ 26-06-2024, 15:26 La dernière édition de ses rapports séparés respectifs relatifs aux pays les plus attirants pour le commerce et les plus attrayants pour le tourisme dans le monde et en Afrique, montre que l’Algérie, bien qu’étant un peu décrochée des plus grandes économies du continent, réalise tout de même des progrès dans l’un et l’autre de ces deux volets qui contribuent de plus en plus grandement au PIB. Placeholder LSA PUBLIÉ 26-06-2024, 15:26