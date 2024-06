Services inadéquats à la plage Djenen El Bey : Le maire dit «Stop» mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 25 juin 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 28 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le maire de Seraïdi a exprimé, la journée d’hier, sur sa page Facebook officielle, son mécontentement face à la situation actuelle sur la plage de Djenen El Bey. Dans une déclaration vigoureuse, il a critiqué les gestionnaires qui ont obtenu des concessions de la part de la direction du Tourisme, les accusant de fournir des services de qualité inférieure et de se concentrer uniquement sur leurs bénéfices financiers. La plage de Djenen El Bey, connue pour sa beauté pittoresque, est devenue un sujet de controverse en raison des plaintes croissantes concernant la qualité des équipements et des services offerts aux visiteurs. Le maire a souligné que la prolifération de parasols de mauvaise qualité est inacceptable et reflète un manque de considération pour les besoins des vacanciers. «Je n’accepte pas ces parasols que vous avez installés en abondance et de mauvaise qualité», a déclaré l’édile dans son communiqué. «Il semble que vous pensiez seulement à vos bénéfices en louant ces parasols. Alors que moi, je pense à la qualité des services.» Le maire a fermement rejeté les efforts actuels des gestionnaires et a appelé à une amélioration rapide des services. Il a précisé que tout ce qui a été mis en place jusqu’à présent a été refusé par la Municipalité, soulignant l’importance d’offrir des installations adéquates pour les visiteurs de la plage. “Je vous informe que tout ce que vous avez fait est rejeté par la Commune et je vous demande d’améliorer les services dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté. Ce n’est pas la première fois que des préoccupations sont exprimées concernant la gestion des plages dans la région. Les résidents et les visiteurs ont souvent signalé des problèmes liés à l’entretien et aux installations insuffisantes. Cependant, cette déclaration du maire marque un tournant significatif, soulignant l’urgence de la situation et la nécessité d’une réponse rapide de la part des gestionnaires. La direction du Tourisme n’a pas encore répondu officiellement aux critiques du maire. Mais, cette situation met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les responsables du tourisme dans la région. Il reste à voir comment les gestionnaires répondront à cette demande d’amélioration des services et s’ils pourront satisfaire les attentes élevées de la Municipalité et des visiteurs. En attendant, le maire de Seraïdi reste déterminé à veiller à ce que la plage de Djenen El Bey retrouve son statut de destination prisée, offrant des services de haute qualité et une expérience agréable pour tous les visiteurs. Par : Mahdi AMA