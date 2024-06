La grenade et la bombe par Abdou BENABBOU Quelques heures seulement séparent la France des contours du nouve

La grenade et la bombe par Abdou BENABBOU Quelques heures seulement séparent la France des contours du nouveau visage que prendra son Assemblée nationale. Malgré les certitudes que laissent planer la majorité des sondages prévoyant la victoire du parti de Marine Le Pen, rien n'est encore joué et il faudra attendre le deuxième tour du scrutin pour savoir si le front désuni de ceux qui appellent à faire barrage à l'extrême droite sera entendu. On ne sait pas entre quelles mains est le sort du pays car il est fort douteux que le Rassemblement national obtienne la majorité absolue qu'il réclame. Cette réclamation n'est pas anodine. Elle rappelle la situation de l'Allemagne de 1933. Mais les chamaillades actuelles à propos des prérogatives constitutionnelles du président Macron en matière de défense et de politique internationale sont trop hâtives et prématurées pour préjuger sur un avenir tel que le préfigurent les lepénistes. Sa lourde boutade sur une grenade dégoupillée qu'il aurait lancée entre les jambes remplit son droit mais a probablement peu de chance de se transformer en bombe. Il n'est donc pas écarté que la configuration de la future Assemblée nationale soit identique à celle dissoute. Seul le palais de Matignon changera de locataire et la France aura un Attal bis, alias Bardella. Au vu des résultats des élections européennes et voulant clarifier la situation en dissolvant l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron ne fait que renouveler un scénario déjà vécu. Si on devait suivre à la lettre son intention, la logique voulait qu'il démissionne. Or il s'en est gardé avec force et paroles car il est expert et connaisseur des sens des vents. En fait, dans ce charivari politique, la grenade dégoupillée du président Macron est entre les jambes du peuple français. Taraudé par de multiples préoccupations, il n'est plus retenu contre un grand saut dans le noir. En attendant, la dette publique de la France a augmenté de plus de 110 pour cent.