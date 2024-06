Macron, c’est fini ? Bruits de bottes du RN, Ghaza Placeholder HASSAN ZERROUKY PUBLIÉ 27-06-2024, 11:00 Lâché par ses proches. À commencer par son Premier ministre Gabriel Attal en passant par Bruno Le Maire qui a qualifié les conseillers du président Macron de «cloportes» (cafard) et son ex-chef de gouvernement Edouard Philippe, tous prennent leurs distances avec le chef de l’État français qui, en multipliant ses sorties sur toutes sortes de sujets, devient encombrant tant le rejet est grand parmi les électeurs. Tout juste s’ils ne lui demandent pas de se faire discret durant cette campagne électorale où le RN (Rassemblement national de Marine Le Pen) est donné pour l’heure gagnant par tous les instituts de sondage. Sa photo ne figure plus sur les affiches électorales d’Ensemble pour la République, le parti présidentiel, comme cela a été le cas durant les élections précédentes. Reste à savoir si Emmanuel Macron est prêt à s’effacer comme le lui demandent des ténors de son camp. À l’autre bout de l’échiquier, socialistes, communistes et écologiques demandent au dirigeant de gauche Jean-Luc Mélenchon (72 ans) de cesser de s’autoproclamer comme le futur Premier ministre si le Nouveau Front populaire (NFP) dont il fait partie, remportait les législatives le 7 juillet prochain. Et de se mettre en retrait durant cette campagne, la priorité étant de faire barrage à l’extrême-droite et non de savoir qui sera Premier ministre alors que la partie est loin d’être gagnée. En effet, chacune des sorties de Jean-Luc Mélenchon enflamme les médias. Certains, connus pour leur soutien à Tel-Aviv, vont jusqu’à lui coller l’étiquette infamante d’antisémite en raison de son soutien à la cause palestinienne ! En marge de ce débat et à la surprise générale, le gaulliste Dominique de Villepin, figure majeure de la scène politique française, a annoncé qu’il soutiendrait le Nouveau Front populaire. A la différence d’Emmanuel Macron pour qui NFP et RN c’est du pareil au même, pour Dominique Villepin c’est le RN de Jordan Bardella qui «constitue la véritable menace pour notre pays» ! BRUITS DE BOTTES. Et en effet, ces «de carton» comme les qualifie l’ex-ministre socialiste Nadjat Belkacem — allusion à Marine Le Pen, Bardella, Ciotti — n’arrêtent pas de désigner à la vindicte populaire les «Français de papier», à savoir les binationaux. Déchéance de la nationalité française et renvoi au pays d’origine des parents, suppression du droit du sol datant de 1515, institutionnalisation de la nationalité française par points comme pour le permis de conduire, institutionnalisation de la ségrégation raciale à tous les niveaux – emplois, éducation, prestations sociales, logement — au nom de «la préférence nationale», sont autant de mesures envisagées par le RN s’il remportait les élections. Quant aux conséquences sur les relations entre l’Algérie et la France, nul besoin d’être expert en relations internationales pour savoir à quoi s’attendre de la part de ces nostalgiques de l’Algérie «française» dont certains candidats se revendiquent encore de l’ex-OAS et qui font entendre leurs bruits de bottes brunes ! GHAZA, L’ANTISÉMITISME et le RN. «Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet», écrivait Albert Camus. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui en France où on est en train d’assister à une vraie inversion des valeurs. C’est le cas du RN de Marine Le Pen et Bardella qui se veut le «bouclier» des Juifs français menacés par «les islamo-gauchistes». «Reconnaître la Palestine aujourd’hui», «ce serait reconnaître le terrorisme», a déclaré Jordan Bardella. Ce parti héritier du Front national, un parti raciste et antisémite, fondé par Jean-Marie Le Pen, des anciens de l’OAS et des gens se réclamant des Waffen-SS, accuse aujourd’hui Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui dénoncent le caractère génocidaire et colonial de Netanyahou à Ghaza et en Cisjordanie d’antisémitisme ! Au point où tout ou partie de la gauche se retrouve aujourd’hui sur le banc des accusés. Il faut le faire quand même ! En attendant, au rythme de 300 bombes par jour, la destruction systématique de Ghaza, sur fond de carnage à ciel ouvert, se poursuit. Selon un rapport de l’ONU, les systèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène ont presque entièrement disparu : 92% de l’eau de la bande de Ghaza est impropre à la consommation et un enfant sur dix est amputé quand il n’est pas tué. Plus encore, les 12 500 panneaux solaires qui, selon le Centre d’études stratégiques et internationales basé aux États-Unis, faisait que Ghaza avait l’une des plus fortes densités de panneaux solaires sur les toits au monde, ont été totalement détruits ou presque. À jeudi. H. Z.