Effondrement De La Route De La Corniche : Abdelakder Djellaoui Menace De Sévir EDITEUR - 28 JUIN 2024 Cliquez

Effondrement De La Route De La Corniche : Abdelakder Djellaoui Menace De Sévir EDITEUR - 28 JUIN 2024 Les estivants risquent ce week-end de ne pas aller au delà de la plage Refes Zehouane ex Toche d'Annaba. En effet, Un grand affaissement de la route menant vers les plages de la corniche, à hauteur de l'hôtel Rym El Djamil. Les travaux d'un chantier devant abriter une infrastructure touristique en sont la cause. Alertés, les services de sécurité se sont déployés sur les lieux. Heureusement qu'on ne déplore aucune perte humaine. Les autorités de la wilaya d'Annaba ont présenté leurs excuses quant aux désagréments engendrés par ce glissement qui coïncide avec le début de la saison estivale, affirmant la prise des procédures nécessaires pour la réfection de la route et la reprise d'une circulation fluide sur ce tronçon dans les « meilleurs délais ». par ailleurs ; Les autorités de la wilaya d'Annaba ont ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes du glissement de terrain partiel survenu jeudi soir sur la route de la corniche de la ville d'Annaba, selon un communiqué de la wilaya, publié, vendredi sur sa page officielle dans un site des réseaux sociaux. B. Salah-Eddine