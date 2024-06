Saison estivale à Annaba : 440 agents et saisonniers de la PC en poste La Rédaction by La Rédaction 24 juin 2

Saison estivale à Annaba : 440 agents et saisonniers de la PC en poste La Rédaction by La Rédaction 24 juin 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 38 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La saison estivale a été lancée officiellement ce samedi 22 juin 2024 par les autorités locales de la wilaya d’Annaba. On annonce que 140 agents de la Protection civile, ainsi que 300 saisonniers auront, durant cette saison estivale 2024, la lourde responsabilité de la surveillance des plages et la protection des estivants contre les risques des noyades. En effet, 21 plages dans les communes d’Annaba, El Bouni et Chetaibi que compte le littoral, ont été autorisées à la baignade par une commission habilitée, et qui sont ouvertes pour accueillir les nombreux vacanciers et baigneurs occasionnels cet été, a indiqué, hier, à Le Provincial, le chargé de Communication de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Annaba. Ainsi, depuis le 1er juin 2024, date à laquelle les postes de la Protection civile ont été opérationnels, jusqu’au 23 juin en cours, l’on déplore deux décès par noyade, selon la même source. En précisant, qu’une personne, âgée de 22 ans originaire de Constantine, est décédée sur la plage de Djenane El Bey et la seconde a perdu la vie dans une zone rocheuse non autorisée à la baignade. Notons également que la Protection civile de la wilaya a mis, à la disposition de ses agents, 21 postes de garde dotés des équipements indispensables pour accomplir leur mission de prise en charge des personnes en détresse en mer ou sur les plages. Par ailleurs, 4 à 5 embarcations semi-rigides ont été réparties sur certains postes de façon à faciliter l’intervention sur l’ensemble des plages gardées, ainsi que 6 à 7 ambulances équipées pour d’éventuelles évacuations. Une équipe de plongeurs professionnels de l’Unité marine, ainsi que 6 autres détachés des wilayas limitrophes, est opérationnelle en toute circonstance, indique la même source. Quant au bilan de la précédente saison estivale, du 1er juin au 30 septembre 2023, on a enregistré 3 personnes ayant perdu la vie dans des plages non surveillées, alors que 2 autres sont décédées en mer dans des plages gardées. Mais aussi, il a été enregistré une seule noyade en dehors des heures de travail des agents de la protection civile. «Le non-respect du drapeau orange (baignade dangereuse) et rouge (baignade interdite) est généralement à l’origine des incidents enregistrés», conclut Nabil Ibadioune, le chargé de Communication de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Annaba. Par : A.Ighil La Rédaction