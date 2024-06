Sécurisation Des Plages : Des Centaines De Saisies À Annaba EDITEUR - 29 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’opération en question a été exécutée tôt dans la matinée de jeudi 28 juin, sous la supervision du chef de la sureté de la wilaya d’Annaba. Elle a permis la saisie d’un nouveau lot de chaises, parasols et tables, placés pratiquement dans l’eau, au niveau des plages Fellah Rachid et Rizi Amor. À cela, il faut ajouter aussi la mise en fourrière des dizaines de motos. Ceci en application de la décision du chef de l’exécutif, Abdelkader Djellaoui, n° 96 du 20 juin 2024, ayant trait à la sécurisation des plages et de la corniche en matière d’exploitation des plages et de la circulation routière. Nous apprenons que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du wali, un lot, comprenant 157 chaises en plastique, 44 tables et 32 parasols, a été saisi. En outre, et au cours de la même période, caractérisée par l’exécution de plusieurs opérations policières et sorties sur le terrain, pas moins de 340 motocyclettes ont été soumises à des contrôles. Plusieurs infractions à la circulation ont été enregistrées pour la circonstance, ayant engendré la mise en fourrière de 147 motocyclettes. B. Salah-Eddine