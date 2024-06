Législatives 2024 : la petite phrase d’un Franco-Algérien qui enflamme la toile International Par: Riyad Hama

Législatives 2024 : la petite phrase d’un Franco-Algérien qui enflamme la toile International Par: Riyad Hamadi 21 Juin 2024 à 17:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Richard Villalon - stock.adobe.com Législatives 2024 en France « Je vais voter à l’extrême-droite, pourtant je suis un Franco-Algérien ». Cette phrase prononcée par un Franco-Algérien dans le micro de l’émission Envoyé spécial de France 2 déchaîne la toile à dix jours des législatives anticipées qui placent l’extrême-droite aux portes du pouvoir en France. La séquence diffusée jeudi sur la plateforme X a été vue plus d’un million de vue. Elle a été partagée plus de mille fois et largement commentée. Parfois les réactions sont acerbes. Ce Franco-Algérien a été lynché sur les réseaux sociaux. Que ce soit du côté des partisans ou des adversaires de l’extrême-droite, les critiques fusent, avec comme élément commun le mépris.