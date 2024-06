Deux phénomènes inquiétants sur des plages en Algérie Société Par: Said Moussi 29 Juin 2024 à 17:15 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Des algues verts à Alger, une substance chimique à Béjaia : certaines plages en Algérie sont en proie à des phénomènes inquiétants en ce début de la saison estivale. Alors que les plages de Bologhine et de Rais Hamidou à Alger font face à une importante prolifération d’algues vertes, une mystérieuse substance jaune a été observée sur une partie du littoral de Béjaïa. Deux phénomènes distincts qui soulèvent des inquiétudes quant à la santé des écosystèmes marins et à la sécurité des baigneurs alors que la saison estivale est officiellement ouverte depuis plusieurs jours. Alger : les plages de Bologhine et Raïs Hamidou envahies par des algues vertes. La plage de Bologhine fait face à une prolifération des algues vertes. Ces substances végétales aquatiques peuvent avoir des impacts significatifs sur l’environnement et la santé publique. L’ampleur du phénomène fait réagir les autorités locales. Selon le président de l’APC de Bologhine, Zohier Douib, interrogé par TSA dans un reportage publié sur Facebook, la cause de cette invasion reste « inconnue », mais certaines hypothèses circulent, notamment la « pollution maritime ou le transport d’algues depuis d’autres plages ». Mais « si l’on croit les anciens de la commune », ce phénomène se « produit de manière cyclique », tous les 40 ou 50 ans, indique le maire. PUBLICITÉ Face à cette situation préoccupante, la municipalité a décidé d’organiser une opération de nettoyage des plages ce samedi. « Nous allons essayer de faire le nécessaire. Nous allons essayer de rassembler les associations, la société civile et tous les citoyens », annonce M. Douib. Il appelle les habitants de Bologhine à se mobiliser et à se porter volontaires pour cette opération, qui sera menée sous l’égide de la commune en collaboration avec la daïra de Bab el-Oued. L’objectif est de nettoyer le maximum de plages, conclut M. Douib. Une mystérieuse substance jaune inquiète les habitants de Béjaïa Dans une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, des citoyens de la wilaya de Béjaïa ont signalé la présence d’une étrange substance jaune et huileuse à la surface de l’eau, notamment sur la plage N°10 d’El Maghra, dans la commune de Boukhelifa. Les deux personnes ayant partagé ces images s’inquiètent des risques sanitaires et écologiques que cette substance pourrait représenter, notamment pour la faune et la flore marine. Selon des témoignages recueillis par ces derniers, des parents ont vu leurs enfants développer des éruptions cutanées après s’être baignés dans les zones touchées. Ces substances dégagent une odeur de mazout. Plusieurs plages de la côte est de Béjaïa seraient concernées, notamment du côté de Tichy et de Gouraya. Les auteurs de la vidéo appellent les autorités compétentes à intervenir « en urgence » pour identifier la nature de cette substance et prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des citoyens et l’environnement.